向3夜歸女淋潑白膠漿及尿液 男廚師稱心情差想令他人不愉快 認罪囚3月、緩刑3年

男廚師涉於去年聖誕至今年2月期間，在沙田向3名女途人淋潑白膠漿及尿液，在警誡下表示「當日我心情低落，想破壞人地嘅快樂」，便用白膠漿及尿液「求其搵人潑」。男廚師原被控3項遊蕩導致他人擔心罪，控方今早在沙田裁判法院修訂控罪後，男廚師承認3項普通襲擊罪。辯方求情指，被告當時工作壓力大，欲釋放壓力才犯案。署理主任裁判官鄭紀航判刑時指，僅有一名事主身上衣物的液體能被化驗，而化驗結果亦沒有顯示屬被告的體液，終判處他監禁3個月，獲准緩刑3年。

事主被淋夜體經化驗後顯示非被告體液

34歲被告張祉寧，報稱廚師，被控3項普通襲擊罪。控罪指被告於2025年12月25日、2026年2月17日及19日，分別3度在沙田大圍車公廟路18號圍方外行人天橋（向田心村方向）及車公廟路遊樂場近燈柱，襲擊女子何彤樂、鄧嘉文及鄺幸。

鄭官判刑時指，被告已由2月還押至今，僅有一名事主身上衣物的液體能被化驗，而化驗結果亦沒有顯示屬被告的體液，終判處他監禁3個月，獲准緩刑3年。

辯方求情指，被告坦白認罪，深感悔意，當時被告因工作壓力大，欲釋放壓力才犯下本案。案發時，被告不認識事主，亦沒有與事主有身體接觸，因「咁啱見到佢哋」才犯案，在此向事主道歉。控方透露被告有5項刑事定罪紀錄，包括1項普通襲擊及遊蕩罪，另有3項非禮罪。

被捕後稱心情低落「想破壞人哋嘅快樂」

案情指，何姓女事主在去年聖誕節的凌晨2時半左右，經沙田大圍車公廟路圍方外行人天橋走路回家時，感覺遭不知明液體潑在頭髮上，扭頭發現被告在身後，被告隨即逃離現場，何報警求助。警方在今年1月18日拘捕被告，在警誡下，被告指「當日我心情低落，想破壞人哋嘅快樂」，故在見到何後，便用白膠漿潑向何，以「令佢唔愉快」。

被告在今年2月17日晚上11時許再度犯案，鄧姓女事主亦途經天橋回家，惟抵家後發現頭髮及外套沾有不知明液體，遂報警求助。被告就此案被捕後，在警誡下承認用白膠漿潑鄧，更稱「我都知犯咗遊蕩罪」，坦然因「我心情唔好」才犯案。另一名鄺姓女事主在同月19日晚上，經車公廟路遊樂場近燈柱回家，及後亦發現頭髮沾有不知明液體，被告在警誡下承認用尿潑鄺，僅因心情不佳而「求其搵人潑」。

案件編號：STCC748/2026

法庭記者：黃巧兒