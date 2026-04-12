跨界別關注中醫藥聯席會議參觀中醫醫院 就各界關心問題與院方交流

「跨界別關注中醫藥聯席會議」成員一行29人於昨日（11日）下午參觀了香港中醫醫院，實地了解醫院的服務和各項設施。醫院營運機構董事局主席王桂壎、董事局成員陳永光及行政總監卞兆祥親自接待，並為各人作出詳細介紹。王桂壎講解了中醫院大堂設計的深厚文化底蘊；卞兆祥則就醫院的整個服務體系及配套作出詳細介紹，突顯中醫院高度現代化的水平。

范駿華等議員與院方展開交流

參觀期間，各成員與院方就一些各界關心的問題展開交流，院方也積極聆聽成員意見。出席的聯席會議成員包括9名立法會議員及9名選委，其中立法會議員有范駿華（全國政協）、林振昇、黃錦輝（全國政協）、魏明德（全國政協）、林筱魯、陳恒檳、陳宗彞、陳祖光、伍煥杰，有幾位還是立法會中醫藥發展小組委員會委員。

據介紹，香港中醫醫院除了提供專業的中醫服務外，還將推動中醫藥的產學研合作，促進中醫藥文化傳承，為全港市民提供現代化的優質服務，為香港中醫藥的發展提供一個廣闊的平台，開放給全社會跨界別參與，希望為國家及香港的中醫藥傳承、創新及發展作出重要貢獻。

范駿華等聯席會議成員昨日（12日）下午參觀了香港中醫醫院。

聯席會議：中醫藥是跨界別大事

身兼選委的聯席會議發起人及召集人黃炳逢表示，香港中醫院的落成及開業是香港中醫藥發展的重大里程碑，肩負著全社會及數代中醫藥者的期望。聯席會議的跨界別參議成員包括23名立法會議員、25名選委、82個組織及社會各界人士，自2022年至今，每年都在施政報告向特首及特區政府提出相關中醫藥發展的跨界別意見，並通過身兼全國政協的幾位成員在兩會作出相關的聯署提案，希望能為國家作出香港的貢獻。

他續指，聯席會議也設立了「中醫藥用家及消費者委員會」，適時從中醫藥使用者的福祉出發，關注中醫藥服務及其發展。聯席會議一直強調中醫藥不只是醫療衞生的事，也不只是中醫藥界的事，是跨界別、跨領域的大事，也是中華文化不可或缺的組成部分，需要社會各界的積極參與和支持，匯聚更大的力量，堅定我國醫家千年承傳的初心。中醫藥發展是新開局的「十五五規劃綱要」重大國策。在一國兩制下，香港對中醫藥的國際化及文化傳承方面將發揮特殊作用，北部都會區的發展也應該把中醫藥作為策略產業加以重視。