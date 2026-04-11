政府擬修訂《建築物管理條例》 麥美娟：考慮引入強制性工程簡介會

大埔宏福苑大火，政府銳意改善大廈的管理，堵塞圍標的漏洞。民政及青年事務局局長麥美娟今早(11日)在電台節目表示，政府正積極籌備第二輪《建築物管理條例》的修訂工作，並提出五大方向，加強大廈監管，從而更全面地保障業主的權益。

列明工程集資額 提高業主警覺性

麥美娟局長在訪問中指出，本屆政府高度重視樓宇管理問題，並採取「先易後難」的策略，循序漸進地解決積壓多年的問題。她憶述，政府已於2024年成功推動了首階段的條例修訂，並將於2025年生效。該次修訂引入了多項重要措施，包括為大型維修工程設立明確定義，即每戶集資額超過三萬元的工程，便須有至少5%的業主親身出席業主大會進行表決。此外，修訂亦要求法團在召開大會前，必須列明每戶就該工程所需的確實集資金額，以提高業主的警覺性和關注度。同時，法團及物管公司成員在處理招標時，也必須遵守新引入的利益申報制度。

第二輪樓宇管理條例循五大方向推進

麥美娟強調，樓宇管理條例需要與時並進，在25年的《施政報告》已經提及，要在18區成立樓宇管理工作小組，並將進行第二輪樓宇管理條例的修訂。新的修訂建議主要循五大方向推進。首先是進一步提高大型維修工程的門檻，探討當工程集資額更大時，是否應相應提高親身出席業主大會的門檻。其次是擴大及深化利益申報制度，計劃將大型維修工程的顧問和承建商也納入申報範圍，要求他們披露與其他相關方的利益關係，增加透明度，避免圍標等問題。

授權票設個人持有上限 公開已授權單位資料

第三個方向是完善備受爭議的「委任代表文書」（俗稱「授權票」）制度。政府建議就個人持有的授權票數量設立上限，例如少於50個單位的樓宇，每人最多持有一份授權；50個單位以上則最多持有總單位數的2%。同時，法團須於業主大會召開前48小時，將已授權的單位資料公開展示，讓街坊鄰里能監察異常情況，例如空置單位突然出現授權等，從而核實授權票的真偽。

規管會議改期權限 避免主席臨時更改會期

第四，針對現時法例中對業主大會會議程序規範不足的空白部分，政府計劃作出填補。例如，明確訂立取消或改期會議的規則和權限，以避免因主席臨時更改會期而引發的混亂與爭拗。最後，當法團管委會因委員辭職而無法正常運作時，政府建議增強主管當局的權力，在特定情況下介入，授權業主召開業主大會，重選管委會，加快處理程序，毋須再經土地審裁處漫長申請。

麥美娟又指，未來的修訂也會考慮引入強制性的工程簡介會，讓業主在正式投票前有更充分的資訊和交流機會。她相信透過完善法例，規範程序，並鼓勵業主親身關注和參與，才是有效提升樓宇管理。

