政府柴油補貼 旅遊巴業界喜出望外：有效減輕營運負擔 惟質疑柴油無稅竟比汽油貴

政府「跨部門監察燃油供應專責組」建議為商用車船柴油每公升補貼3元、減免非私家車輛隧道費一半等。有直通巴業界表示歡迎，期望政府確保補貼落地見效。

直通巴業界：本來加價又死，唔加價都死

港粵直通巴士協會副理事長、深港榮利直巴聯席總經理張劍平指，自中東戰事開始，本港及內地柴油價錢，分別上漲三成及兩成，高耗油行業負擔很大，對措施喜出望外，「油費佔營運成本近三成。本來加價又死，唔加價都死，措施有效減輕營運負擔。是好事，起碼投了信心一票。」他稱，現時商用車公司與油公司有「車隊油價」，期望政府確保用家享3元補貼。

張劍平早前透露，其公司曾研究加價5至10%，以維持基本營運。他說，補貼未完全覆蓋成本加幅，需觀望措施落實情況，再考慮是否加價。

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旅遊巴司機質疑柴油無稅 價錢竟比汽油貴

旅遊巴司機邱先生表示，公司一貫向乘客收取隧道費，相信減免隧道費措施可減輕乘客負擔。至於油價，他稱自己作為僱員雖無需自負盈虧，但亦認為柴油「貴得離譜」，補貼對公司有好處，「有甚麼理由飆到34元？ （歐盟五期）柴油又沒有稅，價錢竟然比汽油貴？」

邱先生又批評，油公司為大車隊提供較大折扣，小車隊提供較低折扣的做法，存在不公。他期望政府加強監管油公司，提高油價透明度。

記者：蕭博禧

攝影：何君健