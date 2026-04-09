JPEX案｜男顧問及女侍應涉洗黑錢逾2100萬 各准以20萬元保釋至6月訊

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今拘捕80人，並檢控網紅林作及陳怡在內共26人。其中26歲男顧問及31歲女侍應涉洗黑錢共逾2100萬元，被控共6項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產」罪，兩人早前提堂後還押，今於東區裁判法院作保釋覆核，各准以20萬元擔保外出，期間不准離港及須每日去警署報到；其案件將於6月18日再訊。

涉案被告26歲公司顧問魏智文、及31歲侍應李婷婷，兩人各自面對3項洗黑錢罪。控罪指，魏於2020年9月至2024年12月知道或有合理理由相信其眾安銀行、香港上海滙豐銀行及理慧銀行戶口內共約613萬元為可公訴罪行得益，而仍處理上述財產；李於2021年1月至2024年1月知道或有合理理由相信其恒生銀行、眾安銀行及Mox Bank戶口內共約1489萬元為可公訴罪行得益，而仍處理上述財產。

2人今被再次帶上庭作保釋覆核，獲裁判官高偉雄批准兩人各以20萬元保釋，2人須交出所有旅遊證件，保釋期間不准離港及須每日去警署報到。

案件編號：ESCC770/2026

法庭記者：王仁昌