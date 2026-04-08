宏福苑聽證會︱消防承辦商董事認僅靠員工報告維修：我太忙 大律師斥「你聽人講，你同事又聽人講」

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（8日）舉行第9場聽證會。早前曾到場作供的「宏泰消防工程有限公司」董事及工程師鍾傑文今再出庭，委員會代表大律師李澍桓質疑鍾傑文，去年3月、10月、11月年檢及維修時，都沒有親身到宏福苑，依靠員工告知情況。李澍桓問及，若作為消防裝置承辦商持牌人完全依賴員工匯報情況，是否屬盡責表現，「全部都係依賴員工，發生咩事，你聽人講、你啲同事又聽人講，我問你作為持牌人士，呢種做法係咪盡責？」鍾傑文承認「（做法）唔理想，可能我真係太忙，應該抽多啲時間。」

消防承辦商董事認同消防設除牌制度

李澍桓隨後進一步追問制度改革必要性，向鍾傑文提問：「如日後消防設除牌制度，你是否認同？」鍾傑文表示認同。鍾傑文在李澍桓盤問下表示，天台消防缸放水工程沒有需要關閉消防泵，因怕警鐘誤鳴，故換水缸時，實際上會關閉消防加壓泵，害怕加壓泵運作時會損壞，是慣常做法，但同意技術上沒有必要關閉加壓泵。

大火前消防承辦商董事收物管水缸入水舊照 不收貨卻無追問

聽證會上有一份鄭芷盈與鍾傑文的WhatsApp紀錄。鍾曾於去年10月28日問鄭，消防水缸「入返水未」，稱「無水完唔到工」。鄭回應指「話已入返水」。

鄭芷盈去年11月21日，即火災前5日，亦在WhatsApp向鍾傑文傳送15張相片，稱水缸已入水，但其實大部分照片是同年8月的舊照片，而當時水缸實際上沒有水。鍾回應指，看到相中日期，隨即轉發相片到宏泰的工作群組，直言「諗住叫人做」，但認為「以前啲相睇嚟都無用」。他承認相片不收貨，惟無追問對方為何會發了之前的相片。

鍾其後發現上水喉已拆，指「好多工程做緊」，曾問物管公司置邦是否有「除牌紙」及FS251，但無進一步詢問置邦具體工程詳情。李澍桓質疑鍾傑文「唔係問返置邦咁樣最直接咩？」鍾傑文指「溝通有時候要雙方」。 李隨後指「溝通你都要你問咗人哋先答㗎嘛。」

宏福苑年檢表未曾有消防處人員抽查

年檢核對表方面，宏仁閣和宏志閣部分顯示有問題，鍾傑文稱問過同事黃健華，對方稱是「甩漏」，確認是兩座都沒有問題。他又指，年檢表不用向消防處提交，但自行儲存7年，供消防處抽查，但宏福苑的年檢表未曾有消防處人員抽查，而按其公司經驗，其他工程亦未有消防處抽查。

據鍾傑文新提供的資料，宏福苑在去年3月年檢後及10月換水喉工程之間，在4月亦有水喉需要修理。李澍桓展示一份「消防裝置及設證書」，顯示喉轆及消防栓系統問題，其中一座有上水喉管破損，表格顯示天台水缸缺水，需要重新注水。

鍾傑文指，電工黃健華到場看水缸，鍾傑文則透過照片查看，發現上水喉管物料穿了，相信是自然破損。他否認年檢未及仔細，指喉管物料爆開，沒有先兆。他稱，當時收到管理處通知漏水，擔心缺水，憑經驗評估需掛牌。

他又估計，上水泵當時關閉了，亦沒有檢查上水泵有否損壞，解釋因水喉爆開的原因是行泵上水，故壞泵的機會很細。委員會主席陸啟康追問原因，鍾再解釋，若泵壞掉便不可能有水上，那便不會「谷爆條喉」。

李展示相關工程的裝置關閉通知書，鍾指，消防處4月4日有查問情況，了解需要關閉甚麼系統。而5月27日由其外判工人「阿強」到場維修，更換水喉，但沒有開泵作測試。鍾解釋，因與置邦鄭小姐議價時，對方提議由置邦上水，宏泰只負責換喉。事後他有問鄭小姐交「滿水」照片，因此確信水缸已滿水。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：何君健

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