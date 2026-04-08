科大校園扶手電梯偷影裙底 大四數學系男生認非法拍攝罪 判感化1年

科大數學系男學生去年12月在科大某扶手電梯用手機偷拍女子裙底，被控非法拍攝或觀察私密部位罪。他早前認罪，法庭為他索取感化報告，今於觀塘裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻告誡被告，他當時仍在求學，稍有差池便可自毀前程，終判處被告感化1年，另提醒被告須遵從感化官指示，否則可能會重新判刑，「可以坐監㗎，話畀你聽」。

22歲被告劉天皿，報稱科技大學數學系四年級學生，早前承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪。控罪指，被告於2025年12月13日，在香港科技大學鄭裕彤樓扶手電梯上，出於觀察或拍攝女子X的私密部位的意圖，從X的衣服下方操作手提電話，若非設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，而被告為了性目的作出上述行為，及沒有理會行為是否獲得X同意。

劉官今判刑時，指被告當時正在上大學，「如果你有任何嘅差池，自己毀咗自己嘅前途，你有冇諗清楚」。最終劉官判處被告感化1年，並提醒他在學習和居住方面須依從感化官指導，如果感化官認為須接受輔導、心理或精神治療、及群體復康活動等，被告亦須遵從，否則他將會重新被帶上法庭判刑，屆時可能被判囚。

大四數學系男生劉天皿認非法拍攝罪，判感化1年。王仁昌攝

案件編號：KTCC148/2026

法庭記者：王仁昌