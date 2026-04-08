宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工聲稱水缸水掣由另一工人關閉 被大律師踢爆即改口：係我閂嘅

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（8日）舉行第二輪首場聽證會，將傳召4名證人作供，包括宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟、董事及工程師鍾傑文、中華發展工程有限公司董事梁秉基。上周聽證會期間提到，居民嘗試救火時發現消防喉缺水，經調查發現當時儲水缸在維修工程期間被清空。上周會上確認，疑因不必要的「鋪磚仔」工程須清空水缸，並關閉水泵導致水缸無水。此外，去年10月的消防年檢後，由於消防喉轆要更換，消防水缸水掣要暫時關閉。

作供與先前有出入 被踢爆後始承認「係我閂水掣嘅」

宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟作供時表示，於2015年加入公司，並從2016年開始已參與宏福苑消防裝備的維修工作。

他指自己在去年10月在宏福苑消防年檢後，與另外兩名員工到場執修，更換消防喉轆噴咀，期間須到天台關閉消防水缸水掣。他作供時稱，宏福苑宏仁閣、 宏道閣 、宏新閣的消防水缸水掣由另一工人蔡金龍關閉。委員會代表大律師李澍桓指，唐慶麟去年底向警方提交的書面證供提及，由他本人關水掣，唐其後立即改稱「係我閂水掣嘅。」

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稱更換部件期間 五座消防水缸均完全無水

唐慶麟又指，去年10月16日及17日進行更換部件期間，五座消防水缸均完全無水。他稱曾透過管理處轉達情況予置邦工程主任林文欣，林文欣回應稱「消防水缸正進行執修，所以無水」。唐慶麟表示，自己聽後並無再追問詳情。

唐慶麟續指，10月17日他前往其餘五座重新打開閘掣、更換部件及進行測試。但他承認僅在10月16日查看過其中三座水缸狀況，其餘五座並無親自上樓核實是否有水，亦無再向管理處查詢無水原因。代表委員會的大律師李澍桓問及為何在明知水缸無水的情況下，仍要指示蔡金龍重開供水掣？唐慶麟解釋稱「因為閂咗，穩陣起見，就要開返，係我哋工序。」

唐慶麟續指，當時亦向宏泰消防董事鍾傑文交代有關情况，當時鍾要求唐詢問林文欣是否已「掛牌」，即是否取得「消防裝置關閉通知書」（SDN））。他指林回應稱已掛牌。

李澍桓隨後展示多張消防水缸照片，其中一張為2025年11月13日的宏仁閣天台消防水缸照片。唐慶麟在會上直言「消防水缸牆身無可能咁乾淨、太白了」 ，又指自己在去年10月16日上觀察時，水缸已鋪磚。

唐慶麟其後在代表置邦的資深大律師許偉強盤問下確認，10月16日與置邦興業有限公司工程主任林文欣對話中，提到有水缸工程進行，故要放走消防水缸的水，但唐沒有跟進，亦沒有跟進「掛牌」事宜，而其老闆鍾傑文亦沒有指示就水缸事件跟進，或要他就掛牌向管理公司查詢。

記者：黃子龍、曾偉龍

攝影：何健勇