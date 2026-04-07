宏福苑聽證會︱4名證人周三作供 包括消防處助理處長姜世明

大埔宏福苑火災獨立委員會，明日（8日）舉行第7場聽證會，根據聽證會時間表，明日將有4人作供，包括消防處助理處長（牌照及審批）姜世明、宏福苑註冊消防裝置承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基、宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟，以及早前曾出席作供的宏泰董事及工程師鍾傑文。

消防處與物管說法不一

翻查資料，物管員工羅國瑞的陳述書認為，消防系統失靈起因或為「水缸沒有水，而加壓泵繼續運作」。然而，將於明日作供的消防處助理處長姜世明，其證人陳述書則指出，問題根源在於消防泵總掣被關閉。他強調，即使進行水管維修，正確做法亦僅需關閉個別水泵開關，毋須關閉總電掣，系統仍可維持運作。

另外，委員會代表資深大律師杜淦堃亦曾指，「中華發展」董事梁秉基及另一位董事在陳述書中承認存在嚴重疏失，包括受「宏業」所託，向消防處申請暫停消防系統，但從未親自到場評估風險或監督，僅負責遞交文件。

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