民青局與關愛隊聯同港大醫學院 推全港18區關愛免費健康篩查 料逾5000人受惠

民青局、關愛隊及港大醫學院首度合作，展開為期一年、覆蓋全港18區的大型社區健康推廣計劃，強化基層健康支援網絡，料可服務逾5000名市民。民政及青年事務局局長麥美娟感謝「連青人網絡」及港大醫學院學生義工參與，一同實現鄰里互助精神，冀活動能提升大眾關注身心健康，凝聚社區力量，更多關心自己及身邊人。

「18區關愛健康巡禮」啟動禮今日（7日）於西營盤社區會堂舉行，包括提供免費健康篩查、公眾講座及社區健康教育活動，為各區居民提供實用健康資訊，進一步強化社區基層健康支援。

活動包括為兒童及青少年提供身心健康篩查，以及肥胖、糖尿病及中風風險評估和專業眼科檢查。港大醫學院眼科團隊運用人工智能光學相干斷層掃描（OCT），為60歲或以上人士進行白內障、青光眼及黃斑病變篩查，展示創新科技提升早期診斷、促進社區預防醫療的實際效益。 此外，專科醫生主講多場健康講座，主題涵蓋兒童腹痛、血糖控制、中風預防及復康、幼兒發展，以及白內障手術最新進展等。前世界跳水冠軍郭晶晶亦有在講座中分享眼科健康。

關愛隊精準接觸基層家庭 港大醫學生實踐所學

民青局局長麥美娟在開幕禮致辭稱，今次活動計劃正好彰顯關愛隊的社區網絡與港大醫學院專業醫療知識結合，讓社區健康服務再進一步，共同推動「健康扎根社區」的理念。

香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授表示，是次社區計劃展現港大醫學院師生協力切實服務社區，促進市民健康。同時，亦為學生提供寶貴機會，深入了解不同地區居民的實際醫療需要。

關愛隊成員為市民安排到不同攤位前等待檢查，71歲陳女士稱本身有三高、糖尿及甲狀腺問題，分別接受眼科檢查及獲取糖尿病相關資訊。她指，自己日後會多做運動，以及懂得選擇合適食物，少吃油炸食物及甜食。現年9歲的小四學生張梓晴接受度高量重檢測，又透過講座及健康資訊站了解到預防疾病與及時就醫的重要性。

今次活動參與義工包括民青局「連青人網絡」義工、中西區關愛隊、港大醫學院學生等，其中西營盤關愛隊隊長兼中西區區議員羅錦輝表示，今次活動先由關愛隊及區議員聯絡地區上有需要的基層人士，包括低收入家庭、獨居長者及有需要學生，再由港大醫學院提供醫學資源，讓學生有社區實習經驗，民青局則在社區醫療需求政策方面提供協調，從而產生協同效應。

跨代義工協力扎根社區

「連青人網絡」幹事會副組長劉熙林希望青年人更認識本港醫療政策，透過活動接觸更多市民，做好推廣基層醫療服務。

港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床副教授曹蘊怡醫生表示，未來一年目標招募超過5,000名港人，針對各區醫療需要提供兒科、眼科、糖尿病科、老人科及中風研究組的醫學資訊與檢查，讓巿民了解自身身體狀況，及早認知平時未能察覺的疾病，達到預防勝於治療目的。

港大醫學院四年級學生竺子朗在活動中負責兒科檢查，他指，能將課堂知識學以致用，有助他未來成為醫生後，更了解基層人士醫療需要。

