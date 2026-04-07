回港高峰︱深圳灣口岸未見「打蛇餅」 市民有序通關需時僅10多分鐘

一連5日的復活節及清明節長假期今日（7日）結束，不少港人北上掃墓探親，或是短途旅遊，各個陸路口岸迎來回港人潮高峰。《星島頭條》記者下午到深圳灣口岸觀察，抵港人流不斷，但未算擁擠；大批警員在場維持秩序，加設鐵馬作分流。不少市民指過關流程順暢，約10多分鐘便完成過關及安檢。

下午4時，抵港大堂人頭湧湧，警方在現場實施人流管制，不少一家大細拖着大包小包行李抵港，並有序從通道排隊，按指示前往乘坐巴士或旅遊巴；其間亦有人趁警方人流管制前「衝閘」，引起爭執。

港人長假北上掃墓兼旅遊

從東莞探親回港的陳女士表示，趁長假期一家五口前往鄉下掃墓兼探親，「在香港拜完返內地拜」，合共花費2,000多元。她稱，昨日亦有安排行程，故在最後一日才返港，過關時人流雖多，但整體秩序尚算暢順，等候時間約10分鐘左右，「若單人過關更快，但因同行人數較多，稍為耽誤時間」。

與友人到惠州度假的王女士表示，正好遇上長假期便帶同兩個女兒北上旅遊，四天三夜花費約7,000元，「主要去浸溫泉，玩了過山車」，雖然每個景點「都非常多人」，但整體旅程愉快。她稱，由於女兒明天要上學，故選擇玩到最後一刻，假期最後一天才回港。她又稱相比起預期，過關情況算順暢，「都係幾分鐘（過關）。」

飛成都直航早售罄 港人須深圳起飛

港人林先生與家人到四川成都旅遊一星期，連同機票每人花費約6至7千元。他稱，長假期外遊人數眾多，雖然已經提早約兩個月訂購機票，但發現從香港出發的航班一早爆滿，最終只能選擇由深圳寶安機場出發，機票價錢亦較香港便宜。他又指，返港時過關人流很多，但仍可接受，整體過程大致暢順，反而「刷臉」通關較多人排隊，故選擇人工安檢。

從江門探親返港的黃先生表示，對比離境當日正值北上高峰，過關人流十分擁擠，需時近5小時，不過今日在假期最後一日返港時，情況已明顯改善，「人多係人多，但（人流管制）安排都好順暢，逐漸都有開啲關口，開啲閘」，安檢及過關僅需10至20分鐘便完成。他坦言，休息到最後一刻才返港，主要因為翌日需返工。

學生張小姐與家人到深圳探親，行程主要與家人共度假期，並未安排長途行程。她表示，「唔想咁快返，玩到最後一刻先返嚟」，明天便要上學。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙