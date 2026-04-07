回港高峰︱港珠澳大橋塞爆 車龍長達近5公里 望不到龍尾
更新時間：19:31 2026-04-07 HKT
發佈時間：16:19 2026-04-07 HKT
發佈時間：16:19 2026-04-07 HKT
一連五日的「復活及清明節長假期」，今日（7日）是回港入境高峰。大批港車北上市民經港珠澳大橋回港，根據網上片段所見，港珠澳大橋在傍晚6時半時，交通非常擠塞，出現長約近5公里的車龍，望不到盡頭。截至晚上7時，根據港珠澳大橋口岸通關資訊，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的汽車長龍超過500米，等候檢查時間逾40分鐘，屬「極度高峰」。
運輸署籲預留充裕交通時間 輪候時保持忍讓
運輸署發特別交通消息，指港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙，計劃駕駛私家車經大橋返港的市民請妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。市民可於開始行程前透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務(或前往https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/)，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。
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