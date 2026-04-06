麻疹︱機場30歲外籍男員工確診 潛伏期曾赴印尼 當局追蹤逾260名密切接觸者

衞生防護中心公布，正調查一宗外地傳入的麻疹個案，涉及一名於機場工作的30歲外籍男子，他曾於潛伏期內到訪印尼，未能確認自己是否曾接種麻疹疫苗。截至今午（6日）4時，共有268人被列為密切接觸者，中心會繼續對他們進行醫學監察。

潛伏期曾遊印尼

中心表示，該男患者於3月31日起出現發燒、咳嗽及流鼻水，曾於4月1日到私家診所求醫。他其後因症狀持續，於4月4日前往北大嶼山醫院急症室並需留院，同日身上出疹，隨即被轉送瑪嘉烈醫院接受隔離治療，其臨床樣本最終證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，現時情況穩定。

流行病學調查指，該名於機場工作的病人不確定自己曾否接種麻疹疫苗。由於他於潛伏期內曾與一名家居接觸者同遊麻疹持續爆發的印尼，個案因此被列為輸入個案，與本港早前的確診個案沒有流行病學關連。其同行家居接觸者暫時沒有出現病徵。

患者曾到北大嶼山醫院急症室並需留院，同日身上出疹，隨即被轉送瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

追蹤逾260名密切接觸者

根據病人提供的資料，他在傳染期內，即3月31日後，除了求醫外，亦曾於4月3日到機場上班。中心正聯絡病人曾到訪的私家診所、北大嶼山醫院及其工作地點，以找出密切接觸者。

截至今午4時，共有21名曾與病人身處同一私家診所的人士、9名北大嶼山醫院的病人，以及238名工作場所相關人員被列為密切接觸者。中心將對所有密切接觸者進行醫學監察，並會繼續調查和跟進個案。