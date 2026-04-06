文憑試天氣︱天文台料4.8筆試開考當日有一兩陣雨 籲考生留意天氣預測
更新時間：16:17 2026-04-06 HKT
發佈時間：16:17 2026-04-06 HKT
發佈時間：16:17 2026-04-06 HKT
受低壓槽影響，香港天氣自上周五（3日）起漸轉不穩定，周六及清明節（4及5日）都有驟雨及狂風雷暴，亦曾懸掛黃雨。天文台預測，周三（8日）文憑試筆試開考日會有一兩陣雨，呼籲考生留意最新天氣預測。
清明節錄45.1毫米雨量 自1884年以來第二高
天文台今日（6日）發布最新《天氣隨筆》，提到清明節下午發出黃色暴雨警告信號，當中本港多處地區錄得超過40毫米雨量，而天文台總部更錄得45.1毫米雨量，是自1884年有記錄以來清明節第二高的紀錄。
而低壓槽早在周六已盤踞廣東沿岸，與其相關的強雷雨區亦於中午前後影響本港。天文台於當日上午10時55分發出黃色暴雨警告信號，並在11時50分發出局部地區大雨提示。當天本港多處地區錄得約30毫米雨量，而大埔區的雨量更超過70毫米。
天文台指，隨着低壓槽逐漸減弱，炎熱的偏南氣流會在明日（7日）影響廣東沿岸，該區短暫時間有陽光，但亦有一兩陣驟雨。預料一股偏東氣流會在文憑試筆試開考日為廣東沿岸帶來一兩陣雨。而高空反氣旋會在本周後期至下周初覆蓋華南，該區天色好轉，呼籲考生留意天文台最新天氣預測。
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