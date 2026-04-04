啟德綠色運輸系統︱運物局 : 會向立法會介紹全新法定規管框架 加快新型運輸系統項目在港「落地」

行政長官會同行政會議日前批准「啟德智慧綠色集體運輸系統」的鐵路方案，運輸及物流局局長陳美寶表示，項目將會是香港首個投入服務的智慧綠色集體運輸系統，當局稍後會向立法會交通事務委員會介紹全新的法定規管框架，加快引進各種不同技術的新型運輸系統項目在香港「落地」，軟硬件同步提速提效，帶動地區發展、便利市民出行。

全新規管框架容許政府向新型集體運輸系統營運商批予專營權

陳美寶發表網誌，指全新規管框架容許政府能向新型集體運輸系統的營運商批予專營權，及制定針對不同技術系統的監管要求，從而有效地規管營運商在專營權期間的服務及表現。這套框架重點在於技術中立、通用且標準化，可適用於不同系統，當中有兩大主要優勢。第一，能夠讓政府透過公開招標比較不同技術和營辦商的優劣，擇優採用最合成本效益的系統；第二，無需為每一種新系統或每一個新營運商制定一條新法例，從而能夠提速推進項目。在項目招標程序完成後，政府便可就項目所採用的技術系統，針對性地制定具體的監管要求，提速批出專營權，從而讓新型集體運輸系統的建設及營運得以加快，吸引世界各地不同系統供應商和營運商，令香港的交通體系更多元、更便利，同時又能就不同系統技術和營運商作相應規管。

陳美寶上周隨立法會發展事務委員會視察北部都會區發展，向立法會介紹如何打通接駁北都的脈絡，以及位於洪水橋現代物流圈的布局。局長網誌

首批透過新框架規管的項目，將包括正全速推動，分別位於啟德、東九龍，以及洪水橋／厦村的智慧綠色集體運輸系統。

考慮到啟德發展區的走線方案相對簡單，有別於其他項目要先完成刊憲程序才進行招標，政府將啟德鐵路方案的刊憲和招標程序同步進行，讓該個本已體現政策及科技「雙創新」的智慧綠色集體運輸系統，提速約6個月。她指已按市民意見，要求專營公司在啟德橋道的行人路加建上蓋，並要求設計系統時，保留日後延伸至觀塘，油塘及醫院一帶的可能性。項目合約於去年10月展開招標，當局爭取今年內批出合約，期望系統於2031年投入服務。

陳美寶上周隨立法會發展事務委員會視察北部都會區發展，向立法會介紹如何打通接駁北都的脈絡，以及位於洪水橋現代物流圈的布局。

陳美寶亦提到，預計今年内會就洪水橋／厦村的智慧綠色集體運輸系統，進行招標及向立法會申請撥款建造系統第一階段的道路工程，2027年動工，目標於2031年完成以配合通車。



