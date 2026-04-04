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復活節｜台灣客訪港3日旅費至少10萬 惟食肆嘆生意未見起色：港人外遊衝擊大

社會
更新時間：18:31 2026-04-04 HKT
發佈時間：18:31 2026-04-04 HKT

復活節清明長假展開，尖沙咀一帶人流暢旺。《星島頭條》記者下午在廣東道附近觀察，部分名牌手袋店大排長龍，更有不少旅客提著「戰利品」滿載而歸。有旅客花費超過2萬港元購買包包，旅費預算至少10萬元。亦有旅客到港Citywalk（城市漫步），希望感受香港本土文化。附近食肆老闆指生意只比平時周末稍好，並未因假期大幅提升，指大批港人趁假期外遊，對本地市道造成衝擊，加上餐飲選擇多，遊客消費較為分散。

台灣客抵港半日花2萬買手袋

訪港3日的台灣旅客張先生表示，今日抵港已花費超過2萬元購買包包，此次旅費預算沒有上限，「至少10萬元，其中住宿已花費1萬多元」，認為香港購物具免稅優勢，價格比台灣略低。他計劃去油麻地警署、旺角及中環等地，即使下雨亦無礙行程，因為搭地鐵能快速到達目的地。

來自山西的梅小姐表示，此次趁假期訪港兩日，主要為了帶母親在香港逛逛。她已花費逾1.9萬元購買包包，認為香港的手袋款式較內地更多樣，並直言來港消費沒有預算限制。

亦有內地居民選擇臨時「快閃」來港。陳先生與6名同事前幾日在廣州臨時起意決定訪港兩天，他表示酒店房價約每晚1,000多元，價格合理，行程則沒有特別安排，「主要就是City Walk，走到哪算哪，想感受香港本土文化。」

尖沙咀餐飲店老闆嘆生意較疫情前腰斬

遊客消費疏爽，但尖沙咀附近食肆則普遍表示生意一般。海防道臨時熟食小販市場下午時段人流不算多，其中一間食肆老闆鄭先生表示，生意只比平時周末稍好，並未因假期而大幅提升。他指出，大量港人趁假期外出旅行，對本地市道造成衝擊，「雖然遊客會補返少少，但他們有很多選擇，未必在這裏消費。」

另一間食肆員工田小姐表示，這幾日生意比去年同期大幅減少近一半，不少香港人都外出旅行，即使有旅客，整體人流亦不算太多，認為除天氣影響外，區內競爭加劇亦是主因，「附近開多咗五六間餐廳，分散晒啲客。」

尖沙咀附近一間街舖餐飲店老闆譚先生表示，這幾日生意額與平時相若，「比較穩定」，由於店舖主要以旅客生意為主，因此港人外遊影響不大。他提到，目前尖沙咀的零售業過於單一，大部分舖位都是藥房，缺乏衣履、電子產品及玩具等多元化零售店，難以吸引旅客，「以前尖沙咀乜都有得買，而家淨係得返買藥嗰啲 」，且附近餐飲店增加，對生意影響較大，現時生意相比疫情前減少一半，「以前做生意有理想有目標，而家只係想保留盤生意，堅持做落去。」

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記者：蔡思宇
攝影：陳浩元

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