機管局行政總裁張李佳蕙一行到訪鄂州花湖國際機場 雙方就航空物流、口岸管理等深入交流

香港機場行政總裁張李佳蕙一行於4月2日，到訪鄂州花湖國際機場，雙方圍繞航空物流、臨空經濟以及口岸管理等方面進行了深入的交流。湖北省商務廳一級巡視員陳華榮，湖北機場集團黨委書記、董事長李忠祿，湖北機場集團副總經理、湖北國際物流機場有限公司黨委書記、董事長羅國偉，湖北國際物流機場有限公司黨委副書記、總經理劉立新陪同調研。

張李佳蕙對湖北民航的發展表示肯定，對花湖機場在短短四年內實現從「起步」到「領跑」的跨越式發展表示高度讚賞。她提出，希望能夠以此次交流為契機，在「空空轉運」、「通關便利化」以及「航線拓展」等方面加強合作，為跨境貿易帶來更多的便利和商機。

張李佳蕙對湖北民航的發展表示肯定，對花湖機場在短短四年內實現從「起步」到「領跑」的跨越式發展表示高度讚賞。

李忠祿重點圍繞武漢-鄂州「航空客貨運雙樞紐」介紹了機場集團的發展戰略和經營思路，以及雙樞紐對全省經濟發展的帶動作用。他指出，香港作為國際航運樞紐和「超級聯繫人」，一直是湖北鏈接全球的橋樑，希望在客運方面，將武漢打造為香港機場重要的內地客源中轉站；在貨運方面，加強「鄂港雙樞紐」間的物流聯動，助力湖北建設成為鏈接全球的供應鏈管理中心。

羅國偉對張李佳蕙一行到訪表示熱烈歡迎，並詳細介紹了鄂州花湖國際機場的建設和發展情況。他表示，香港機場在管理運營上的國際化、專業化水準是世界級的，在高端物流、冷鏈運輸以及跨境電商處理方面擁有豐富經驗，期待未來能與香港機場深化務實合作。

張李佳蕙一行還實地參觀了順豐轉運中心、機場塔台和飛機維修基地。