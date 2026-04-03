中國胸痛中心大會今明兩日會展舉行 醫管局：以香港為橋樑推廣國家胸痛中心標準

胸痛是急性心肌梗塞常見症狀，第十五屆中國胸痛中心大會今、明兩日在會展舉行，將正式發布《胸痛中心建設與認證標準（國際版）》。醫管局表示，標準以國家15年實踐為基礎，配合香港本地化實施經驗，制定具國際適用性的胸痛中心建設框架，為各國建設胸痛中心提供參考。局方透露，位於威爾斯親王醫院的第二間胸痛中心今年2月啟用，患者「到院至灌流時間」（到達急症室至在心導管手術室内令冠狀動脈血液恢復流通的時間）中位數縮短至約60分鐘，可望於年底獲國家認證；未來亦會探討讓胸痛病人抵院後直入心導管室，進一步縮短救治時間。

患者院内死亡率由約12.4%顯著下降至3.1%

醫管局指，《國家胸痛中心建設標準》優勢包括標準化流程、縮短救治時間、認證機制保障質素及加強醫療區域合作。内地胸痛中心發展15年，全國建成逾6000間胸痛中心，逾3200間通過認證。STEMI（ST時段上升心肌梗塞）患者再灌注率（恢復閉塞血管血流）由45%大幅提升至90%，患者院内死亡率由約12.4%顯著下降至3.1%。

冀透過本港試行經驗 制定具國際適用性的胸痛中心建設框架

在本港，瑪麗醫院的全港首間胸痛中心2024年底啟用，去年5月獲認證；位於威爾斯親王醫院的第二間胸痛中心今年1月設「綠色通道」、2月啟用，並籌備認證申請。醫院管理局心臟科服務中央委員會主席、第十五屆中國胸痛中心大會專家委員會主席譚利華表示，今屆大會將發布《胸痛中心建設與認證標準（國際版）》，冀透過本港試行經驗，制定具國際適用性的胸痛中心建設框架，「香港也實施到，有可行性、實際好處，從而再根據其它地方不同情況，給國内參考。」

公院實施國家標準時，正根據配置及環境差異，作本地化調整。威爾斯親王醫院心臟科顧問醫生徐家龍提到，本港救護車雖不似内地有醫生隨行，但短時間可送至急症室，故計算時間指標時以病人到達醫院為起點，即「到院至灌流時間」，而非内地的「首次醫療接觸至球囊擴張」時間。與此同時，公院實施多項措施以符合標準，包括建立院前急救系統、「綠色通道」、標準化流程、智能技術輔助等。

徐家龍指，公院結合本地實際需要、克服挑戰，成功讓内地標準「落地」，提升本地急性心臟病急救水平，期望未來擴展標準至其他國家，「好像考公開試，大家可以用這個方法，不斷檢討、進步，還有再高層去做審查。」

研胸痛中心仿内地做法 病人抵院後直入心導管室 縮短救治時間

另外，醫管局會探討在胸痛中心試行仿效内地醫院做法，讓胸痛病人抵院後直入心導管室，進一步縮短救治時間。徐家龍表示，措施需不同部門協作，未有時間表，但認為兩地做法各有好壞，「不是所有胸痛都是心肌梗塞，有很多其他情況都有危險性，送到上手術室，如果（發現）是其他問題，都會造成延誤。我們救護車來到的時間相對短，變相繞過急症室賺到的時間沒這麽多，但瑪麗醫院遲一點都會試行。」

記者 蕭博禧