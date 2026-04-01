Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

的士今起須提供電子支付 記者實測新例實施首日情況 司機撐新規：好多內地客$50現金都無

社會
更新時間：09:58 2026-04-01 HKT
發佈時間：09:58 2026-04-01 HKT

的士司機須提供電子支付方式的新規定今日（1日）起正式實施，的士司機須提供至少兩種電子繳費媒介，包括一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介，方便乘客支付車費，如無合理辯解，違者可被判監及罰款。《星島頭條》記者今早到葵芳一帶的士站，十部的士中，大部分都表示可以電子支付方式繳交車資。惟有較年長司機表示「唔係好熟」而不願使用，只安裝八達通收款，疑未符新規定要求。

記者今早從黃大仙坐的士到葵芳，雖然車窗上未貼上收款方式的貼紙，但駕駛的士30多年的司機賴先生表示，去年底已安裝多款電子支付方式，包括八達通、PayMe、支付寶等。他指起初適應需時，「習慣咗就OK、唔複雜」，認為能有效避免內地及海外遊客因缺乏現金而無法付款的尷尬。

相關新聞：

的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&A

曾遇內地客無現金：連50蚊現金都攞唔出

未安裝電子支付前，賴先生憶述多次遇到內地旅客「無帶現金」問題，「佢哋通常唔帶現金，試過好多次連50蚊現金都攞唔出。」他指內地客大多習慣用微信支付，乘客往往需抵達目的地後，無奈向路人或其他乘客「求助」換錢。賴先生認為，強制落實電子支付是好事，便利內地及國際旅客，對提升香港旅遊形象絕對有幫助。

有業界透露，內地關口和郊野公園訊號差導致司機未收到款，賴先生表示也曾遇過相同情況，故乘客上車後，會請他們先在訊號強的地方付款。若有付款爭拗，會堅持確認收到款項後才讓乘客下車，暫時也未遇過「賴皮」不付錢情況。

車窗無貼收款方式貼紙 司機解釋早夜更支付工具不同難統一

至於為何未有跟隨運輸署要求在車窗貼出收款方式，賴先生坦言，不少的士司機分早夜更和替更，每個司機使用的支付工具未必相同，例如早更司機有八達通收款，但夜更司機沒有，「如果貼咗標籤喺架車度，夜更司機又收唔到，就變咗亂畀承諾」，乘客上車後才發現司機沒有車窗上張貼的付款方式，容易產生爭拗。

另一司機沙先生則是替工，暫時只有提供八達通支付，未有按規例同時提供二維碼和非二維碼支付方式。他直言對電子支付「唔係好熟」，認為政府強制推行「有啲麻煩」，坦言不少年長司機「唔識用」，稱遇到的客人「個個都係畀付現金」，但指若政府要強制，也唯有遵守。至於車窗貼紙，他則表示是車主負責，自己沒有貼上。

記者：陳俊豪
攝影：何家豪
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
正義女神丨陳煒兒子「高成彬」成首集MVP 26歲劉倬昕係犯罪學碩士 運動健將代表香港出戰
影視圈
16小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍或2至3週內撤出伊朗 伊朗總統：願在獲得保障下結束戰爭｜持續更新
01:40
伊朗局勢｜特朗普：美軍或2至3週內撤出伊朗 伊朗總統：願在獲得保障下結束戰爭｜持續更新
即時國際
3小時前
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
長者深水埗冰室每日2蚊買白飯 店員1秘密舉動守護尊嚴 網民：真心respect｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
筲箕灣嘉亨灣單位傳「災難級」異味 驚動鄰居報案 屋主網上揭來源竟是「它」
筲箕灣嘉亨灣單位傳「災難級」異味 驚動鄰居報案 屋主網上揭來源竟是「它」
突發
5小時前
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
施明離世丨難忍李家鼎性格火爆 離婚後獨力帶子赴美 堅拒復合直認難做朋友：只係嗰仔嘅爸爸
影視圈
22小時前
校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」
校園淪活春宮︱神戶一小學男女教師被揭「激戰」十多次 辯稱「氣氛到無法自制」
即時國際
16小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-31 10:00 HKT
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
2026-03-31 10:25 HKT
伊朗局勢｜特朗普發文飆罵眾國避戰 稱美軍不再援手：要石油自己去霍峽搶 
即時國際
6小時前
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
佳宝超市全場8折再度加碼！復活節限時12日優惠  凍肉/蔬果/米/油/飲品勁減
生活百科
22小時前