的士今起須提供電子支付 記者實測新例實施首日情況 司機撐新規：好多內地客$50現金都無

的士司機須提供電子支付方式的新規定今日（1日）起正式實施，的士司機須提供至少兩種電子繳費媒介，包括一種二維碼電子繳費媒介和一種非二維碼電子繳費媒介，方便乘客支付車費，如無合理辯解，違者可被判監及罰款。《星島頭條》記者今早到葵芳一帶的士站，十部的士中，大部分都表示可以電子支付方式繳交車資。惟有較年長司機表示「唔係好熟」而不願使用，只安裝八達通收款，疑未符新規定要求。

記者今早從黃大仙坐的士到葵芳，雖然車窗上未貼上收款方式的貼紙，但駕駛的士30多年的司機賴先生表示，去年底已安裝多款電子支付方式，包括八達通、PayMe、支付寶等。他指起初適應需時，「習慣咗就OK、唔複雜」，認為能有效避免內地及海外遊客因缺乏現金而無法付款的尷尬。

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曾遇內地客無現金：連50蚊現金都攞唔出

未安裝電子支付前，賴先生憶述多次遇到內地旅客「無帶現金」問題，「佢哋通常唔帶現金，試過好多次連50蚊現金都攞唔出。」他指內地客大多習慣用微信支付，乘客往往需抵達目的地後，無奈向路人或其他乘客「求助」換錢。賴先生認為，強制落實電子支付是好事，便利內地及國際旅客，對提升香港旅遊形象絕對有幫助。

有業界透露，內地關口和郊野公園訊號差導致司機未收到款，賴先生表示也曾遇過相同情況，故乘客上車後，會請他們先在訊號強的地方付款。若有付款爭拗，會堅持確認收到款項後才讓乘客下車，暫時也未遇過「賴皮」不付錢情況。

車窗無貼收款方式貼紙 司機解釋早夜更支付工具不同難統一

至於為何未有跟隨運輸署要求在車窗貼出收款方式，賴先生坦言，不少的士司機分早夜更和替更，每個司機使用的支付工具未必相同，例如早更司機有八達通收款，但夜更司機沒有，「如果貼咗標籤喺架車度，夜更司機又收唔到，就變咗亂畀承諾」，乘客上車後才發現司機沒有車窗上張貼的付款方式，容易產生爭拗。

另一司機沙先生則是替工，暫時只有提供八達通支付，未有按規例同時提供二維碼和非二維碼支付方式。他直言對電子支付「唔係好熟」，認為政府強制推行「有啲麻煩」，坦言不少年長司機「唔識用」，稱遇到的客人「個個都係畀付現金」，但指若政府要強制，也唯有遵守。至於車窗貼紙，他則表示是車主負責，自己沒有貼上。

記者：陳俊豪

攝影：何家豪

