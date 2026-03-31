蒟蒻果凍新規4.1生效 禁售45毫米以下杯裝產品 市民海外帶回自用不違法

《2025年食物及藥物（成分組合及標籤）（修訂）規例》已於去年8月20日以先訂立後審議的方式獲立法會通過，並將於明日（4月1日）實施，禁止高度或闊度不超過45毫米的迷你杯裝蒟蒻果凍在香港出售；及其他預先包裝的蒟蒻果凍產品須在包裝上標示預防哽噎警告字句，以加強對蒟蒻果凍的規管。食環署食安中心食物安全專員黃宏表示，新例生效後，違規者最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

須在包裝顯眼處標明提示字樣

新規定要求包括屬預先包裝食物的果凍，如是以高度或闊度不超過45毫米的迷你杯狀容器包裝的，則不得含有蒟蒻；如屬預先包裝食物的、含有蒟蒻的果凍，其銷售包裝的最外層須以中文和英文清楚可閱地標明字樣——「注意：勿一口吞食，長者及兒童須在監護下食用。Caution: Do not swallow whole. Elderly and children must consume under supervision.」

黃宏表示，字樣須標明在有關包裝上的顯眼處，並以深色字印在淺色底上或以淺色字印在深色底上的方式標明，並須在字體下劃上底線；或以紅色字印在白色或黃色底上的方式標明。對於大包裝產品，當局只要求在外包裝張貼標籤，但若將大包裝中的小包裝拆出分開售賣，則需在小包裝上貼標籤。

違規產品須即時下架

黃宏指出，在《修訂規例》實施前，食安中心在去年已提早進行了一系列準備工作，舉辦業界會議及發出指引，協助業界理解和遵守相關規定。此外，食安中心已加強市面巡視工作以了解情況，提醒業界遵從新的規管要求。

她表示，目前業界表現配合，多數違規產品已下架。新例生效後，若發現違規情況，食安中心將要求相關產品即時下架，若有足夠證據則會進行檢控。根據現行條例，最高刑罰為罰款5萬元及監禁6個月。

違者可被罰款5萬元、監禁6個月

對於以45毫米為限制的依據，黃宏解釋，蒟蒻本身是安全的食品添加劑，但由於小杯裝蒟蒻果凍的獨特產品設計及其結實質地，如食用方法不當可能會增加哽噎風險，尤其是對兒童和長者而言。當局參考海外及內地規管後，決定將標準定於45毫米，認為此尺寸能有效平衡食品安全與業界運作。

黃宏補充，法例主要規管本地售賣行為，市民從海外帶回自用並不違法，但她勸喻市民應考慮風險，若給予兒童食用必須全程監督。她提醒，預防哽噎最有效的方法是養成良好飲食習慣，「細、定、慢」，即切細食物、不邊玩邊食及慢慢食用；若發生意外阻塞氣管，應立即求醫。

另外，食安中心設立了專題網頁，方便市民和業界瀏覽和獲取更多資訊。中心亦把相關健康建議翻譯成多種語言，以便少數族裔社群獲取和理解有關資訊。中心會加強巡查和繼續與相關持份者合作加強宣傳。

記者：蔡思宇

攝影：蘇正謙