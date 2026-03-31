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英基前主任受賄換學位案 13家長與1商人串謀受賄罪成 判囚8至14個月

社會
更新時間：15:13 2026-03-31 HKT
發佈時間：15:13 2026-03-31 HKT

英基烏溪沙國際幼稚園54歲前行政主任於2018至2021年間，收受13名家長和1名商人賄款至少64萬元，以協助其子女獲得取錄，其後一同遭廉署檢控。前行政主任林珍妮承認串謀受賄等9罪，並作為污點證人頂證其餘14人。該14人經審訊後被裁定串謀受賄等罪成，區院暫委法官陳慧敏今午於西九龍法院判處14人監禁8至14個月不等。

14名被告為44歲黃薏娗（前稱黃詠雯）、42歲劉映均（前稱劉慧德）、35歲馬賢文、45歲李洁冰、41歲林泯希、41歲張珈銘、39歲徐惠謙、44歲江靜雯、38歲蔡慧妍、37歲李俊朗、37歲黃美雪、41歲麥偉琪、33歲朱霜叶以及45歲商人蕭裕邦。

同案54歲英基時任行政主任林珍妮，則排期4月20日判刑。

案件編號：DCCC703/2022、DCCC603/2023
法庭記者：王仁昌

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