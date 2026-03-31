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打擊濫用公屋新措施今推行 禁單位分租、經營業務 最高罰50萬元及囚1年

社會
更新時間：12:54 2026-03-31 HKT
發佈時間：12:54 2026-03-31 HKT

打擊濫用公屋是本屆政府工作一大重點，立法會去年通過《2025年房屋（修訂）條例》，有關打擊濫用公屋的新措施3月31日起生效。新措施包括：（一）引入「嚴重濫用公屋」的新罪行；（二）賦權獲授權人員要求可疑人士提供個人資料；以及（三）延長虛假陳述、拒絕提供資料及非法讓與罪行的檢控時效。

引入「嚴重濫用公屋罪」 禁單位內經營業務

新法例引入「嚴重濫用公屋罪」，若將公屋單位分租予他人、同意或要約將公屋單位分租予他人，最高刑罰是50萬元及監禁一年。此外，租戶家庭不居於公屋單位內，若單位內經營任何貿易或業務；容許他人在單位內經營任何貿易或業務，最高刑罰是50萬元及監禁一年。

此外，為有值代價協助他人作出分租行為（如地產經紀）或租用公屋單位的人，同屬犯罪，最高刑罰是50萬元及監禁一年。

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賦權獲授權人員要求可疑人士提供資料

新措施亦賦權獲授權人員要求可疑人士提供個人資料，獲授權人員在公屋或資助出售單位內驅逐侵入者或視察時，如有合理懷疑任何人在單位已從事、正從事或將從事違反《房屋條例》的行為，在出示職員證後，可要求他們提供身份證明文件。

如無合理辯解而不遵循要求者，最高刑罰是1萬元及監禁6個月。

延長檢控時效

延長就進行「富戶政策」申請時，作出虛假陳述及拒絕提供資料檢控時效。檢控時效：犯罪後6年內或獲授權人員發現罪行之後一年內。

房屋局局長何永賢。（資料圖片）
房屋局局長何永賢。（資料圖片）

何永賢：確保公屋資源聚焦協助最有需要者

房屋局局長何永賢表示，房委會持續優化政策，以確保公營房屋資源聚焦地協助最有需要的人。《2025年房屋（修訂）條例》體現政府及房委會善用公屋資源的堅定承諾，透過立法與行政措施並行，針對性處理嚴重濫用行為。

房委會已加強宣傳工作，透過電視節目、報章、社交媒體、宣傳單張、海報等多種渠道發放資訊，並舉辦與區議員的交流會，確保公屋居民及市民充分理解一系列加強打撃濫用公屋的新措施。 

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