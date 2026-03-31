宏福苑聽證會︱消防喉儲水缸全缺水 維修疑包含不必要「鋪磚仔」工程 致水缸清空

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（3月31日）舉行第六日聽證會，有7名證人作供，包括宏泰消防工程有限公司董事及工程師鍾傑文、電工李俊賢。上午聽證會其中一個討論焦點，是當時居民嘗試救火時發現消防喉缺水，經調查發現當時儲水缸在維修工程期間被清空。鍾傑文指一般維修消防水缸無須「鋪磚仔」，不明白宏福苑為何有此安排，並確認因鋪磚須清空水缸，並關閉水泵導致水缸無水。

消防系統維修期間 須清空水缸並關閉水泵

聽證會上，對於消防水缸工程，宏福苑維修合約列出，所有水缸飾面均用白階磚。鍾傑文認為做法不常見，稱以其認知，一般維修消防水缸無須「鋪磚仔」，因消防水缸內的儲水用作滅火，無需特別保持潔淨，不明白宏福苑為何有此安排，做法不常見，又指修理水缸一般也不需三個月的時間。李澍桓指當業主立案法團決定維修水缸，且要在內鋪磚就須清空水缸，並關閉水泵，避免放水後「扯返啲水上去」。鍾確認說法。

消防維修工程後發現三座大廈消防水缸內均無水

獨立委員會代表大律師李澍桓指，去年10月16日「宏泰」完成宏仁、宏道、宏新閣的消防維修工程後，員工蔡金龍到每座天台打開消防水缸的出水閘制，以作測試，但有另一名唐姓職員未見消防水喉出水，遂再到三座大廈天台檢查水缸和消防水缸的出水閘制，發現三座大廈消防水缸內均無水。「宏泰」向宏福苑工程主管林先生查詢，得知宏福苑八座大廈消防水缸都有執修工程，所以放掉消防儲水缸的儲水，「宏泰」員工向鍾傑文及宏福苑管理處報告後便離開。

鍾傑文在聽證會上確認說法，稱當時提出要員工向管理處交代，員工稱已交代，並得悉由「掛牌」的承辦商，即「中華發展工程有限公司」處理，其後他再得悉宏福苑八座大廈的消防水缸都因工程而全部缺水。鍾傑文同意，在全數水缸缺水下，「宏泰」無法完成工程後的測試。至11月19日「宏泰」派電工進行有關維修時，鍾傑文同意再次得悉宏福苑8座大廈的消防系統的總電力全數被關閉，他續補充，不單知悉電力被關，更發現消防上水泵的入水口被替換，「不知工程還導致有甚麼系統被更動。」

李澍桓提及，火災時有居民嘗試開消防喉救火，但水量甚少，並關注「宏泰」有否想過向物管置邦反映「我唔做得呢個工程呀，我做完試唔到，好大劑？」鍾回應指「我當時冇想到」。李澍桓續盤問鍾，「宏泰」在11月知道消防系統的電源被關，「當明知（測試）工作無法完成時，繼續進行裝置替換，是否有責任。」鍾傑文否認存有責任，「我哋未測試，唔係唔測試。」

記者：黃子龍、趙克平

攝影：盧江球

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