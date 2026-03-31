宏福苑聽證會︱維修疑添加「不常見」鋪磚仔工程 須清空消防水缸並關閉水泵︱持續更新

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（3月31日）舉行第六日聽證會。根據證人作供時間表，將有7名證人作供，包括宏泰消防工程有限公司董事及工程師鍾傑文、電工李俊賢。至於置邦興業有限公司文員駱倩盈、管理員鍾瑞霞、工程主任林文欣、木工李承富、電工羅國瑞亦會在聽證會上發言。

宏福苑聽證會︱八座儲水缸工程期間全被清空 宏泰消防事前已知消防系統電力關閉

【12:00】鍾傑文分幾個層面回應，首先強調「宏泰」不適合在完成替換工作後，先行啟動電源完成有關替換過的設備測試，因為「宏泰」不清楚「掛牌」的工程涉及甚麼項目，即使在別的工程完工前測試無問題，不代表工程後的裝置仍能有效運作，「我諗係自欺欺人。」所以，他指一般做法是替換過損毀設備後，等待管理處及對方公司完成工程，「除牌」後才進行測試，再出證書完成年檢維修工作。

至於「宏泰」是否應該在明知測試工作無法即時完成下，依然選擇進行設備替換，鍾傑文回應稱，維修工作的對象是本身已損壞的裝置，即使不進行替換，裝置本身亦無法正常運作，而替換後即使無法測試，但「換咗總比壞嘅好。」他又舉例，火災當日接獲消防查詢，問替換過的入水制能否使用，他稱「雖然未測試過無証書，但用到㗎。無換到就可能用唔到。」

【11:40】李澍桓指，去年10月16日「宏泰」完成宏仁、宏道、宏新閣的消防維修工程後，員工蔡金龍到每座天台打開消防水缸的出水閘制，以作測試，但有另一名唐姓職員未見消防水喉出水，遂再到三座大廈天台檢查水缸和消防水缸的出水閘制，發現三座大廈消防水缸內均無水。「宏泰」向宏福苑工程主管林先生查詢，得知宏福苑八座大廈消防水缸都有執修工程，所以放掉消防儲水缸的儲水，「宏泰」員工向鍾傑文及宏福苑管理處報告後便離開。

鍾傑文在聽證會上確認說法，稱當時提出要員工向管理處交代，員工稱已交代，並得悉由「掛牌」的承辦商，即「中華發展工程有限公司」處理，其後他再得悉宏福苑八座大廈的消防水缸都因工程而全部缺水。鍾傑文同意，在全數水缸缺水下，「宏泰」無法完成工程後的測試。至11月19日「宏泰」派電工進行有關維修時，鍾傑文同意再次得悉宏福苑8座大廈的消防系統的總電力全數被關閉，他續補充，不單知悉電力被關，更發現消防上水泵的入水口被替換，「不知工程還導致有甚麼系統被更動。」

李澍桓提及，火災時有居民嘗試開消防喉救火，但水量甚少，並關注「宏泰」有否想過向物管置邦反映「我唔做得呢個工程呀，我做完試唔到，好大劑？」鍾回應指「我當時冇想到」。李澍桓續盤問鍾，「宏泰」在11月知道消防系統的電源被關，「當明知（測試）工作無法完成時，繼續進行裝置替換，是否有責任。」鍾傑文否認存有責任，「我哋未測試，唔係唔測試。」

維修疑添加「不常見」鋪磚仔工程 須清空水缸並關閉水泵

【11:15】對於消防水缸工程，宏福苑維修合約列出，所有水缸飾面均用白階磚。鍾傑文認為做法不常見，稱以其認知，一般維修消防水缸無須「鋪磚仔」，因消防水缸內的儲水用作滅火，無需特別保持潔淨，不明白宏福苑為何有此安排，做法不常見，又指修理水缸一般也不需三個月的時間。李澍桓指當業主立案法團決定維修水缸，且要在內鋪磚就須清空水缸，並關閉水泵，避免放水後「扯返啲水上去」。鍾確認說法。

宏福苑聽證會︱宏泰消防董事：消防年檢時「好難100%睇到」水缸有無問題

【11:00】李澍桓亦提及消防水缸的年檢情況，聽證會上有一份宏仁閣的年檢核對表，顯示「水缸整體和結構、包括貓梯是否完好，沒滲漏和明顯破損」的紀錄為「是」，而兩個有關水缸存水的檢查項目皆紀錄為「否」。

李指出，消防水缸的儲水能力須具備一定要求，包括存水量不可少於90%，一旦跌破90%時，就應自動由水泵抽水注滿。消防水缸正是消防喉轆救火時的供水主要來源。他關注，紀錄為「否」，是否代表儲水和注水能力出現問題。鍾回應稱「我諗我哋填錯」，又稱他為表格簽署時「冇留意到年檢表」。他指自己在發出證書時，「睇唔到」（無留意到）核對表中員工填了「否」，但強調根據與員工的通話，及照片，均無發現水缸有問題。

鍾傑文表示，除證書外，亦會檢視現場拍攝的照片，強調「有咩都會影相」。李澍桓則指出，在49張已檢查並標示有問題的照片中，未見涉及水缸的影像。鍾回應稱，是由於未有發現水缸出現異常。李隨即追問，為何年檢表格中會記錄水缸受損。鍾表示「唔知點解黃劍華咁表述，但強調「當然是我責任，我當時冇睇清楚」，並重申相信水缸並無漏水。

「宏泰消防工程有限公司」董事、工程師鍾傑文。

【10:55】委員會主席陸啟康於會上提問，如何確定水缸當時並無問題。鍾回應時表示，會「揭出來睇一睇」，但坦言「好難100%睇到」，只要見到水缸有水便算符合檢查要求。他補充，若水缸出現漏水，通常會留有水跡，容易察覺，加上管理處會主動通報，居民亦會作出投訴。

【10:45】獨立委員會代表大律師李澍桓展示消防處助理處長姜世明向委員會提交證供稱，火警警報系統包含「扲手」、警鐘等都是由電路連結，電線都是重要部分，但大火後消防調查，除宏志閣外，所有大廈都被大火損毀電線，似乎為「不合規」。

據消防處的證供顯示，消防於火災後曾對宏福苑的防火設備進行檢查，發現其中7座的防火裝置電路因大火高溫而損壞。據部門2022年的的防火規定，裝置電線被視為消防設備一環，必須具相應防火功能，故消防處質疑相關裝置電路的防火性能不達標。

宏福苑消防設備承辦商「宏泰消防工程有限公司」董事及工程師鍾傑文今日繼續作供。他指收到「消防警鐘系統年檢核對表」後也有疑問，到底是根據2022年的法例，還是1984年即宏福苑落成時的條例檢查。鍾指，消防處回覆他指根據落成時標準，他其理解是如有損毀要換，就跟2022年標準；如沒損毀，不用換，就用落成標準。

而3月年檢的核對表中顯示，有關電線及電路的防火性能標準核對一環中，員工填了「不適用」。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：盧江球