領展停車場4.8起取消免費泊車 改為消費享「$5/小時優惠價」變相加價 網民憂其他商場仿傚

在本港擁有121個停車場的領展，繼農曆新年期間時租車輛全單額外加收10元惹議後，昨日（30日）再發出通告，宣布將於4月8日起結束現行的免費泊車優惠，同日起推出「優惠泊」計劃，顧客於指定商場消費達指定金額後，可享「每小時5元」優惠泊車，變相加價。

新安排下消費食飯$300 泊4小時須付$20

按目前安排，顧客消費滿300元可享2小時免費泊車，其中一張收據為食肆消費更可多2小時免費。而4月8日起，消費滿300元可享2小時「$5/小時優惠價」，其中一張收據為食肆消費可享額外2小時優惠價，換言之，泊4小時須付20元。

領展：安排旨在維持整體服務水平

通告指出，有關安排旨在繼續為顧客提供具競爭力的消費泊車優惠，維持整體服務水平。而為配合新安排，將由4月8日至5月7日向參與「優惠泊」顧客派發5元泊車優惠券，優惠券可於5月31日或以前，在下次到訪領展商場時使用。

網民憂開壞先例 其他商場或跟風加價

有網民直言「以後唔會再去」、又質疑「好多場都免費5小時，領展反而改收5蚊」，反問「消費咗幾百蚊，仲要比（畀）5蚊一個鐘泊車？」。亦有網民擔心領展的做法會開壞先例，或影響其他商場停車場也跟風加價、削減泊車優惠。

通告指出，有關安排旨在繼續為顧客提供具競爭力的消費泊車優惠，維持整體服務水平。網上圖片