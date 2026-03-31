李家傑孵化綠色科技獨角獸 EnerVenue完成3億美元B+輪優先股融資 委任Henning Rath為行政總裁

由賦生資本創辦人李家傑博士培育孵化、榮登《時代》雜誌「2025美國頂尖綠色科技企業」第10位的儲能解決方案公司EnerVenue（屹創新能源）宣布完成3億美元的B輪優先股追加融資，同時宣佈委任Henning Rath為新任行政總裁。

在香港投資管理有限公司的投資和戰略支持下，EnerVenue將在香港設立地區總部辦公室，統籌區域銷售業務；同時建立香港創新中心，由全球及香港引進科學家以深化材料研究，亦計劃與本地大學展開合作，共同培育專業人才。

近年，由史丹福大學崔屹敎授帶領團隊，徹底打破應用於航空航天領域的水系金屬電池長期面臨的產業化瓶頸，將革新成果轉化為可廣泛落地的商業解決方案。EnerVenue 並榮登《時代》雜誌「2025 美國頂尖綠色科技企業」第10 名，成為全球綠色能源革命中的佼佼者。新一輪融資將可進一步加速水系金屬電池儲能技術的大規模工業化應用。

EnerVenue 電池及儲能系統。

EnerVenue 電池及儲能系統。

EnerVenue 電池及儲能系統。

3億美元融資保障產業鏈供應鏈穩定

「是次3億美元的融資是對 EnerVenue 領先科技和高效團隊的極大認可。」新任行政總裁 Henning Rath 表示：「這筆資金為我們核心技術的進一步研發、建立大規模產能，保障產業鏈供應鏈穩定，以及全球化客戶網絡的深度布局，提供關鍵支撐，亦為我們實現短期及中期產能目標提供有力的支持。」

新一輪融資將進一步加速水系金屬電池儲能技術的大規模工業化應用。該技術採用非鋰電池儲能技術，突破應用於航空航天領域的產業瓶頸。水系金屬電池儲能設計安全，無需使用鋰材料，維護需求低，設計循環壽命可達 30000 次（相當於每日 3 次循環，可持續使用 30 年），適用於蓋電網級儲能、可再生能源消納調峰以及人工智能數據中心等。

Henning Rath 是國際知名科技高管、創業家，憑藉在全球能源領域豐富的專業知識和打造市值數十億美元企業的實戰經驗，成功帶領公司達成了這一關鍵的融資里程碑。

EnerVenue 主席崔屹教授表示：「Rath 的戰略眼光和運營經驗，堅定了投資者的信心，在順利完成這一輪融資中發揮了至關重要的作用。」他續指：「Rath 在大規模量產和全球市場執行方面的寶貴經驗，正是我們實現製造規模升級和發展目標所需的核心能力。」本次融資資金將提升 EnerVenue 的規模化製造能力，優化成本結構，令公司更高效服務於全球用戶。

港投公司行政總裁陳家齊表示：「港投公司投資 EnerVenue ，以我們的資本、平台和人才網絡賦能企業，助力其突破性技術的加速發展，樹立前沿綠色科技轉化為產業應用和商業回報的範例。香港將善用其作為國際金融中心、超級聯繫人和超級增值人的優勢，為這類企業完善國際化布局，建立走向全球的門戶。有關綠色科技的應用亦將惠及世界，達至多方共贏。」

將在香港設立地區總部辦公室統籌亞洲銷售業務

共同創立 EnerVenue，並領投本輪融資的賦生資本管理合夥人陳英龍表示：「非常榮幸獲得港投公司的支持和認可，這是我們提升量產能力的關鍵一步。隨著香港辦公室和創新中心的建立，我們期待與港投公司攜手進一步發揮香港作為全球綠色科技與綠色金融中心的關鍵作用，及助力香港國際科技創新中心的建設。」

在香港投資管理有限公司（HKIC）的投資及戰略支持下，EnerVenue將在香港設立地區總部辦公室，統籌亞洲銷售業務，並建立香港創新中心，深化材料研究及計劃與本地大學展開合作，共同培育專業人才。EnerVenue期待與港投公司攜手進一步發揮香港作為全球綠色科技與綠色金融中心的關鍵作用，及助力香港國際科技創新中心的建設。

Rath曾任職德國領先戶用可再生能源供應商

在加入 EnerVenue 前，Rath曾任職德國領先的戶用可再生能源供應商、歐洲頂級綠色能源平台之一、綠色科技獨角獸公司 Enpal 的董事總經理兼首席供應鏈官。在加入 Enpal 之前，他創立了知名電動滑板車初創公司 CIRC（後被Bird 收購），並領導其在亞洲市場的業務。Rath 在獲得明斯特應用科學大學工業工程學士學位和工商管理碩士學位後，以工程師的身份開啟職業生涯。在德國、澳大利亞、印度和中國等市場積累經驗，並曾在史丹福大學和哈佛大學深造。

EnerVenue 榮登《時代》雜誌「2025 美國頂尖綠色科技企業」第 10 位

EnerVenue 致力於打造具有環境適應性強、長時儲能、低維護成本為優勢的水系金屬電池儲能系統。該儲能系統可為能源轉型、電網韌性以及驅動人工智能的算力基礎設施提供穩定可靠的電力支援。EnerVenue 榮登《時代》雜誌「2025 美國頂尖綠色科技企業」第 10 位，開啟新型儲能新紀元。

港投公司成立於 2022 年，是由香港特區政府全資擁有並代表香港特區政府的「耐心資本」機構。港投公司採用「投資+」的模式，在爭取中長期合理投資回報的同時，創造和支持新增長動能的發展，為香港經濟和社會帶來效益。港投公司目前管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」。現階段選定三大主要投資賽道，為硬科技、生命科技及新能源和綠色科技，及其相關應用。截至目前，港投公司已投資超過 200 個項目。港投公司每 1 港元的投資，拉動了超過 8 港元的長期資金跟投。

賦生資本由李家傑博士於2014年創立，以綠色資本為核心，致力投資和培育全球綠色科技和智慧能源解決方案及創新環保技術，引領人類邁向更綠色且可持續的未來。賦生資本以「行善造福」為理念，引領能源行業變革。投資組合涵蓋多家行業先鋒和創新企業，包括從零開始培育的獨角獸企業。

