英基學位賄賂案 罪成家長求情指子獲取錄但拒入讀 生活艱苦望輕判

英基烏溪沙國際幼稚園54歲前行政主任於2018至2021年間，收受13名家長和1名商人賄款至少64萬元，以協助其子女獲得取錄，其後一同被控。前行政主任承認串謀受賄等9罪後，作供指證其餘14人。14名被告早前被裁定串謀受賄等罪成，明日判刑。辯方今於西九龍法院求情指雖然檢控沒有延誤，惟因被告多等令案件拖拉至今近5年，對39歲家庭主婦徐惠謙構成壓力。

辯方呈上徐惠謙2封求情信，指生活艱苦，其母親幾近失聰，徐惠謙又要照顧2子，其中1子於本案中雖獲錄取，惟最後拒絕入讀，且案發源於英基時任行政主任林珍妮索賄，懇求法庭輕判社會服務令或緩刑。

案中被告除54歲英基時任行政主任林珍妮外，受審被告中13名家長包括44歲黃薏娗（前稱黃詠雯）、42歲劉映均（前稱劉慧德）、35歲馬賢文、45歲李洁冰、41歲林泯希、41歲張珈銘、39歲徐惠謙、44歲江靜雯、38歲蔡慧妍、37歲李俊朗、37歲黃美雪、41歲麥偉琪、33歲朱霜叶以及45歲商人蕭裕邦。

林珍妮開審前承認4項受賄罪及5項串謀受賄罪，其餘4罪存檔法庭，在審訊中出庭作供，指證其他被告。其餘被告中黃薏娗、馬賢文、李洁冰、林泯希、張珈銘、徐惠謙、蔡慧妍、李俊朗、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶、蕭裕邦分別被控1項串謀受賄罪；劉映均被控2項串謀受賄罪；江靜雯則被控1項串謀受賄罪以及1項煽惑受賄罪。

案件編號：DCCC703/2022, DCCC603/2023(Consolidated)

法庭記者：陳子豪