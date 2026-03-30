宏福苑聽證會︱會場突響警鐘須疏散 聆訊終止約20分鐘 陸啟康慨嘆：讓大家反省火警鐘重要性

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第五日聽證會。聽證會會場於上午11時許，火警鐘突然響起，現場人士須暫時疏散離開，其後消防車到場，聽證會中止約20分鐘後恢復。

火警鐘突響起 聽證會中止約20分鐘後恢復

聽證會期間的火警鐘響起，現場保安人員一度要求在場人士疏散離開。委員會主席陸啟康離開現場指：「我哋出嚟睇吓發生咩事，其他嘢稍後再回應。」

陸啟康感慨：事發個日宏福苑個響警鐘「咁就好」

聽證會重開後，委員會主席陸啟康感慨，如果事發個日宏福苑個響警鐘「咁就好」 ，指可見火警鐘的重要性：「見到消防好快到，好好俾我們反省今次這件事。」