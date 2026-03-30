Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑聽證會︱會場突響警鐘須疏散 聆訊終止約20分鐘 陸啟康慨嘆：讓大家反省火警鐘重要性

社會
更新時間：12:40 2026-03-30 HKT
發佈時間：12:40 2026-03-30 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第五日聽證會。聽證會會場於上午11時許，火警鐘突然響起，現場人士須暫時疏散離開，其後消防車到場，聽證會中止約20分鐘後恢復。

火警鐘突響起 聽證會中止約20分鐘後恢復

聽證會期間的火警鐘響起，現場保安人員一度要求在場人士疏散離開。委員會主席陸啟康離開現場指：「我哋出嚟睇吓發生咩事，其他嘢稍後再回應。」

陸啟康感慨：事發個日宏福苑個響警鐘「咁就好」

聽證會重開後，委員會主席陸啟康感慨，如果事發個日宏福苑個響警鐘「咁就好」 ，指可見火警鐘的重要性：「見到消防好快到，好好俾我們反省今次這件事。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
近日天氣持續不穩定。蔡楚輝攝
天文台特別天氣提示：第二波強雷雨區東移未來一兩小時影響本港 局部地區雨勢較大
社會
3小時前
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 曾任環境及生態局常秘 特首李家超早上見傳媒
02:15
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 接替曾國衞 曾任環境局常秘
政情
3小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
22小時前
02:59
星島申訴王 | 回南天藥材發霉生蟲食用隨時中毒 中醫教保存秘訣：單靠雪櫃大錯特錯
申訴熱話
5小時前
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身 81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂 喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
4小時前
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
理財專家林昶恆規劃退休投資 百萬專攻高息港股 槓桿買儲蓄保年收10厘息｜百萬倉
投資理財
7小時前
宏福苑聽證會︱今續有7名居民作供 消防承辦商證人首出庭
宏福苑聽證會︱居民於大火中失去父母：外界指控「貪得無厭」 我們「貪」的只是真相、公義︱持續更新
社會
3小時前
謝小華出掌政制及內地事務局 李家超：重中之重編制首份《香港五年規劃》 一特質「比任何人優勝」
政情
2小時前
睪丸扭轉900°︱11歲童怕醜延醫遭切除 拆解「蛋蛋」打結四大原因
睪丸扭轉900°︱11歲童怕醜延醫遭切除 拆解「蛋蛋」打結四大原因
即時中國
2026-03-29 08:00 HKT