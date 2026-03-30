宏福苑執拾安排︱卓永興：可按實際安排彈性處理 或可上樓多於一次 首解畫「4個人12小時」論

大埔宏福苑火災，政府早前公布執拾安排4月20日起分批返回單位執拾，惟每戶限3小時，引起部分災民不滿，認為只能「行一轉」不足夠。政務司副司長卓永興今早（30日）表示，基本上各戶上樓都是「一轉」，不過明白居民不想「一刀切」，故會視乎現場實際情況和秩序作彈性處理，包括或可上樓不止一次。

他又指，明白居民希望可以多些時間去執拾，如果居民上樓後覺得還有需要上去，可向「一戶一社工」表達，屆時會看具體情況處理，例如有多少這些訴求、座數和樓層分佈等，希望讓居民上樓的同時，能在支援方面做得更到位、更有效。

至於早前「4個人就有12小時」言論引起爭議，卓永興首次解釋，稱是一戶有3個小時上樓去收拾東西，如果「有幾個人上去嘅時候，就多幾對手去執拾」的意思。