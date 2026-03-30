宏福苑聽證會｜落樓視察火勢後與妻子失聯 自責着妻「唔好落嚟」：早一兩分鐘打俾佢可能無事

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第五日聽證會。居住於宏泰閣1701單位的葉家駒作供，憶述當日他在午睡期間，其妻子發現宏昌閣起火，遂喚醒他着他下樓察看火勢。葉家駒表示，他乘搭升降機下樓時，並未聽到火警鐘聲。離開升降機後，他遇見一名女警，對方當時對他說：「我已經報上去，你放心。」然而，葉先生語帶哽咽，指大火中失去妻子，期間一度落淚。

哽咽稱：搭𨋢落樓視察火勢後 與妻子失聯

他描述現場所見，形容「啲火四圍着」，宏昌閣火勢非常猛烈，有火屑四處飛彈，整座樓宇陷入一片火海。他回憶當時的火勢約有4至5層樓高，他曾叮囑妻子「唔好落嚟」。其後，他多次致電妻子，撥打了超過十個電話，最終只聽到「你所打嘅電話暫時未能接通」的訊息。

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃展示了一張照片，可見宏泰閣1701單位的廁所內有一支煙頭。葉家駒對此表示，該煙頭「應該唔會係我哋香港人會食」。

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自責「如果早一兩分鐘打給太太 可能無事」

葉家駒在作供時表示，太太是一名持家有道的人。他提到獨立委員會的大律師在開案陳詞中指出，真相似乎慢慢浮現。他稱雖然隱約見到真相，但強調不僅希望得知真相，更希望事件有一個交代，讓所有宏福苑的居民得到應有的交代，還他們一個公義。

葉家駒透露，聽到街坊不停自責時，自己也感到做得不夠好：「如果早一兩分鐘打給太太，可能無事。」他認為應該要負責的人不斷推卸責任，同時向當日前線人員致敬。

冀公務員不應只「做完件事」更要「做好件事」

他形容168條人命的代價實在太多。對於政府代表律師在開案陳詞中所提及的「一貫做法」，他提出批評。他指公務員「唔行多一步，無發揮功能，侮辱職責專業」，認為火災是由一連串疏忽所導致，當中涉及「少做少錯，唔做唔錯」的作風。他期望最終能如特首李家超所言，讓要負責者「負責到底」。

葉家駒在作供尾聲時表示，期望獨立委員會能找出真相和「還公義」。他指出宏福苑不少居民自責「做得唔夠好，但「要負責任嘅盡辦法唔負責」。他強調公務員不應只是「做完件事」，而是要「做好件事」。

居民指法團及管理公司「鋪出一條死亡之路」 斥部門「只為現有制度辯護」

宏泰閣2008室羅德沛作供指出，起火當日自己於下午2時52分離開單位落樓，離開大廈後行近到垃圾站位置後，聽到宏昌閣傳來聲響，轉頭望見後方的宏昌閣低層起火，而且短短10分鐘後火勢便由低層燒至10幾20樓。他形容，棚網一直燒一路向上蔓延，沒有停止，然後火舌由宏昌閣飄往宏泰閣，期間完全沒有警鐘或疏散，只有消防車聲響及部分保安「叫人走」。

羅先生表示，早在去年4月，他收到由管理處及法團聯合發出的消防裝置關閉通告，他當時曾就此事向管理處查詢，對方聲稱由於工程原因，要暫時關閉有關裝置。羅生當時以為只是臨時措施，並不知道原來火警鐘等裝置被關閉半年之久，也供稱管理處之後亦沒有再發通告通知他，關閉裝置的時長被多次延期。另外，有晨運習慣的他也表示，多次見到宏昌閣樓下有大堆煙頭，形容是「從來冇少過，投訴都冇用。」

羅先生控訴業主法團及管理公司知情不報，稱對方明知棚網及發泡膠易燃，但仍然在沒有通知業主，沒有通過業主投票的情況下，擅自單方面為業主作出選擇，形容是「鋪了一條死亡之路」。他又指摘多個政府部門在今次聽證會上，只為現有制度辯護，但無人主動承擔責任，直斥「有人弄虛作假，及各部門之間政令不通達，係對居民二次傷害。」代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示理解羅先生的意思，但表明目前仍要聽取更多證詞後，方能釐清責任，但承諾一定會追查到底。

記者：黃子龍、趙克平

攝影：陳浩元