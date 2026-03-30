每日雜誌‧人物誌｜走入社區守護孩童笑容 陳鳳英識別高危家庭燃希望

每次發生虐兒事故，都令人扼腕痛惜。兒科醫生陳鳳英視保護兒童為天職，14年前投身處理社區虐兒個案。同是對症下藥，昔日她醫治個別病人，如今則要識別高危家庭，及早施援。她曾經為個案的不幸遭遇落淚，也曾遇過重大挫折萌生退意，最終卻被當事人的自律自愛所鼓舞，相信世間仍有希望。面對團隊成員退休，她關注尋覓接班人的問題，盼當局設立「社區兒科」專項，並增撥資源吸納新血，延續守護孩童的重任。

陳鳳英出席不同講座分享理念。 受訪者提供

過去14年，陳鳳英遇過不同個案，有的自強重生，有的悲劇收場。

陳鳳英現職中文大學醫學院兒科名譽臨床副教授，並兼任醫管局新界東聯網「兒童身心全面發展服務」（CCDS）項目統籌。她早年於威爾斯親王醫院兒童胸肺科工作，取得兒科專科資格，又曾在大學從事支援大學生情緒工作，並一度私人執業，之後加入衞生署轄下兒童評估中心。

陳鳳英曾在公立醫院工作，其後一度私人執業。 受訪者提供

及早識別避免跨代影響

來自大家庭的她喜愛小朋友，視兒科醫生為人生理想。在兒童評估中心，她為孩童評估智力及行為發展，見證家長在得知子女被評定患上「自閉症」、「發展遲緩」或「過度活躍」後哭着離開，令她陷入反思，「我們為兒童貼上標籤，卻沒有提供治療。」她耿耿於懷，認為此有違守護兒童的初心。

陳鳳英喜愛孩子而選修兒科專科。 受訪者提供

2012年，當局推出新界東「兒童身心全面發展服務」，陳鳳英毅然加入。她引述醫學文獻指出，成長於父母吸毒、出現家暴及單親家庭的孩童，成長後極可能重演原生家庭的同類問題，帶來跨代影響，故及早識別可望救回孩童及其後代，責任重大。

「兒童身心全面發展服務」是勞工及福利局、衞生署、社會福利署、教育局及醫管局聯手推動的跨部門合作計劃，旨在識別及支援0至5歲出現健康、發展及行為問題的幼兒及其家庭。陳鳳英的角色是協調上述部門，就不同個案商討轉介及評估，提供最適切的支援服務。

社區工作的經驗讓她知道，染有毒癮或患精神病的母親，鮮會主動到母嬰健康院接受產檢，必須主動找出這些「隱蔽」個案。為履行滴水不漏、不遺漏任何一個高危個案的承諾，她努力於母嬰健康院、社署的家庭服務中心，及醫院的兒科和精神科建立網絡，嘗試找出潛在個案。

她自言是個「據理力爭」的人，在與其他部門的會議中，不惜開罪別人，亦要為當事人爭取最大權益。

被少女自律自愛鼓舞重燃希望

團隊成立數月後，陳鳳英曾遇重大挫折，「那一刻絕望得想過放棄。」當時她跟進一名多次入住院舍的17歲少女懷孕個案，發現其母也是她一直跟進的個案，不僅染有毒癮及有多名伴侶，近日剛誕下第10名子女。

她憶述，當時想到這個家庭衍生的問題，延續3代人，家庭成員往往走不出原生家庭的困局，甚至重演悲劇，故質疑自己的工作幫不上忙。當刻她步出房間，致電上司說，「我不做了。」

陳鳳英堅持及早找出潛在高危個案，提供適切支援。

冷靜過後，她繼續與少女傾談。期間少女稱，童年時常在家撿拾針筒，以免弟妹踏上而受傷。她為少女的遭遇難過，但少女的堅強令她讚歎。當時少女說，「我不想走母親的舊路，亦不想我的孩子重蹈覆轍。」這句話令她重燃信心，打消離職的念頭。

少女很自愛，沒有染上不良嗜好，其後跟丈夫結婚，組織美好家庭。她稱，這名少女給她很大動力，讓她堅持至今。

14年來，陳鳳英經歷過在趕抵現場一刻前，當事人已輕生死亡的挫敗。在失落及自責後，她檢討原因作出改善，誓言不容許同類事故再發生。現時聯網內每名社工、幼稚園及中小學老師若遇緊急事故，都可以直接聯絡她，做到第一時間跟進及處理。

適切援助阻止悲劇發生

她語重心長地說，在處理高危個案時，適切的援助有助阻止悲劇發生。她曾協助一名4子之母的個案，對方育有2名讀小學子女，及1名有特殊學習需要的孩童，早前誕下第4名孩子。她評估該母親無法同時照顧4名子女及兼顧家務，屬極高危個案，隨即聯絡社署及教育局，為其初生孩子申請育嬰服務，並為有特殊學習需要孩子安排課後輔導，減輕照顧壓力，成功讓這位媽媽走出困境。

不同的個案，結局有悲有喜。陳鳳英曾應一名母親要求，安排其子入住院舍，事緣男孩與繼父水火不容。當時她擔心「拆散」別人家庭，但1年後，男孩告訴她，入住院舍後情緒穩定，成績由「包尾」大躍升至名列前茅，才放下心理負擔。

她亦曾跟進有虐兒前科的吸毒少婦個案，其後於一次檢驗中發現其9歲女兒體內含有毒品，疑於家居環境沾染。當時女童憂憂的說，「我現在『中了』，即是媽媽又要被拘捕了。」她稱，那刻陷於兩難，但為了女童安全，只能將少婦繩之以法。

團隊運作成熟，但早前有成員退休，令陳鳳英關注培訓接班人。她指，其角色是處理社區高危兒童個案，但「社區兒科」不屬現時編制，接任人亦要在兒科醫生的工作外兼任。她建議，當局增撥資源設立「社區兒科」專項，吸納新血，並訂立培訓機制，傳承經驗，應付未來需要。

早前團隊一名成員退休，令陳鳳英關注培訓接班人。 受訪者提供

虎爸虎媽過分期望屬「另類虐兒」 盼讓他們走出自己的路

除了支援破碎家庭，陳鳳英亦關注青少年壓力及輕生問題。眼見不少「虎爸」、「虎媽」期望子女贏在起跑線，事事催谷，她認為某程度是「另類虐兒」，「希望大家珍惜每一個孩子，讓他們走出自己的路。」

近年青少年輕生情況令人關注，她發現部份個案與孩子無法達成家長過高的期望有關。她舉例，有「虎爸」、「虎媽」為子女報讀2間幼稚園，或安排學習不同技能及知識，要求孩子做「能力以外的事」，令子女長期活在高度壓力，透不過氣。

陳鳳英指出，每人的能力不同，部分孩子踏入中學階段漸感力不從心，無法滿足家長的要求，有的逃避放棄，有的與家人鬧翻出走，有的出現精神困擾，更有甚者無法面對失敗，選擇輕生的不歸路。

陳鳳英喜愛打籃球，大學時代曾是籃球隊成員。 受訪者提供

陳鳳英一家關係親密，每逢幼女出外參賽，她必請假陪伴打氣。 受訪者提供

從事資訊科技工作的丈夫，是陳鳳英的最強後盾。 受訪者提供

她慨歎，不少家長太重視結果，自認為可以主導孩子的未來，提供成功捷徑，但生命中最珍貴之處，是從成功和失敗中獲得人生閱歷。她希望家長能放開懷抱，讓子女體驗失敗，學習跌倒後站起來，才能讓他們走出自己的路。

陳鳳英育有兩女，對管教上採取「積極不干預」態度。兩女喜愛游泳，幼女馬紫玲更是港隊代表。她稱，從小便把選擇權交給女兒，相信她們的決定。當幼女代表港隊出外參賽，她及丈夫總會同行陪伴，在場邊為女兒搖旗吶喊。

記者：關英傑