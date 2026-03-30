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新聞追擊│電動車「一換一」明結束 受油價上升影響 市民紛改買電動車 車行日售100輛

社會
更新時間：08:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-30 HKT

電動車「一換一」計劃明日(31日)結束，加上受中東局勢影響，油價上升，吸引車主「壓線」轉購電動車。富利堡集團主席兼行政總裁黃毅力表示，昨日(29日)已售出逾百輛電動車，九成買家是燃油車車主，他們主要因為油價上升換車，預計今明兩日每日可售出約100輛。有準買家指，油價上升令他換電動車的意欲大增，倘未能趕及「一換一」計劃，則會繼續用燃油車。


車行：幾乎每10分鐘賣一架


在電動車「一換一」計劃下，用燃油車換購電動車的車主，最多可獲172,500元首次登記稅寬減，但政府上月宣佈不會延續計劃，引起搶購熱潮，限期於明日屆滿。黃毅力表示，昨日售出逾100輛電動車，「幾乎每10分鐘賣一架」，超過去年同期每日售出不足10輛，「通常我們簽車，一個客人可能2小時，最快都45分鐘，現在客人來到很簡單，付了錢、簽名、選顏色，隔日就可以出牌。」較多買家選擇售價15萬至16萬元、性價比較高的車款。
 


 

他續指，昨日約九成買家是燃油車車主，他們本無計劃轉換電動車，但因中東局勢導致油價急升，而趕在「死線」前換車。他預計，今明兩日每日可售出約100輛電動車，並會視乎市場反應，考慮會否延長營業時間。他又預料，油價高企下，電動車車主可於3年內透過節省油費回本，轉用電動車的趨勢不會在「一換一」計劃後停止。


油價上升　每月油費開支增加約2000元


有意經「一換一」計劃換車的潘先生昨到車行看車，目標是20萬元左右的SUV五人車，但心水車款已經售罄。他稱，油價上升，每月油費開支增加約2000元，令他換車意欲大增。但他指，倘未能在計劃限期內選購心儀車款，便會繼續駕駛燃油車。

陸先生昨亦到車行選購電動車，同樣心儀一款約20多萬元的SUV五人車，「等了數小時後才有位（試車），可能太多人要買」。現時油價上升，每月油費支出由以往約3000元增至近4000元，「如果日日駕車，油費是一個大考慮」，故希望透過「一換一」計劃換車，料節省逾10萬元，「見到有不少其他客人即刻『扑錘』，看完車即場簽約」。陸先生又稱，充電設施不足亦是他換電動車的顧慮，例如屋苑只有數個「慢充」充電樁，有時更要輪候，不及燃油車入油方便。


反正都是買　當然要拿優惠


伍先生表示，已有計劃將燃油車換成電動車，因此趁稅務優惠結束前購買，「都便宜近6萬元，反正都是買，當然要拿優惠。」他認為，電動車在操控、加速力方面表現理想，是大勢所趨。」

有車行職員表示，車主「劏車」需時，加上要向政府部門申請，故車主未必可趕及享有「一換一」稅務優惠，只能享有逾5萬元的基本寬減稅務額。


高油價對燃油車車主換電動車的誘因有限


中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，車主必須在明日下午5時前向運輸署遞交「劏車紙」和新車購買發票等文件，才可申請稅務寬減。他指，本身有舊車可劏的車主只要買到現車，仍可在最後階段衝刺買新電動車。

不過，李耀培認為，高油價對燃油車車主換電動車的誘因有限，因私家車車主可選擇北上入油，或減少駕駛，加上電動車保險費較高、二手車價不穩定，以及充電設施不如油站方便，政府停止「一換一」計劃後，車主只會到有需要換車時才考慮轉電動車。
 

記者：何姵妤　蕭博禧　曾偉龍
攝影：蘇正謙
 

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