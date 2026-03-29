宏福苑大火｜居民獲發問卷評估身心承受程度 如預期反應強烈 建議考慮不返回

政府日前公布，宏福苑大火7幢受災樓宇居民，最快在4月20日至5月4日，可以分批在指定時間回家執拾物品。宏福苑居民陸續接獲一戶一社工聯絡上樓安排，事前須填寫表格和問卷，評估情緒反應。有居民亦獲發上樓須知及守則，不建議長者及兒童上樓。

須填寫重返單位前預備表格和問卷

據悉，居民需於事前填寫一份共4頁由社署提供的《宏褔苑居民重返單位前預備》表格和問卷。據《星島》獲得的問卷內容，問題包括單位內的物品重要性，居民需考慮單位內的物品是否必須親自處理，具無可替代，若有的話，需列出必須親自處理的物品，並評估健康狀況，自己及同行親友有否呼吸系統疾病，如哮喘或其他慢性如高血壓及心臟病等疾病，若有的話，建議可考慮不返回或選擇以照片替代了解情況。

表格亦有「心理狀況」一欄，查問居民是否有心理準備面對焦黑的牆壁或家具，如預期出現強烈情緒反應，表格同樣建議考慮不返回單位，可選擇以照片替代了解情況。

此外表格亦有網絡支援、關注居民是自己或是有家人或朋友陪伴，若獨自返回現場可能增加心理壓力，表格同樣建議考慮不返回單位，可選擇以照片替代了解情況。

還有查問後續計劃，若返回後感到情緒受影響，若無應付計劃，同樣建議考慮不返回單位。

如果綜合考慮後選擇返回單位，建議先與社工討論返回單位前的準備，而當日只可在單位逗留3小時。

除了表格，亦有國際創傷問卷 ，查問居民在應對創傷性或壓力生活事件有時出現的問題，以顯示在過去一個月被問題困擾的程度。

居民獲派發上樓須知及守則

另外，亦有居民獲發上樓須知及守則，由於居民只能行樓梯，加上大廈內環境困難，包括沒有食水、單位內可能有腐爛的有機物以及細菌等，所以不建議長者、孕婦、兒童、行動不便或健康欠佳的居民上樓，尤其住在較高層單位的居民。

由於大廈內亦沒有沖廁水，不得使用單位內的洗手間，強烈建議居民上樓前先使用在廣福社區會堂登記中心或宏福苑地下的臨時洗手間。並提醒居民，雪櫃內的物品可能已經嚴重腐爛，應避免打開雪櫃。當居民離開單位後，警方會用封條封住門口，以示該單位已經完成執拾。

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