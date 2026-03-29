宏福苑大火︱甯漢豪指已接約100幢大廈通知 棚網完成檢測可重新上架 暫發現1宗違規個案

大埔宏福苑火災後，政府要求全港所有正進行大維修的樓宇將外牆棚網下架，須檢測確定符合政府的阻燃要求後，才可重新上架。發展局局長甯漢豪今日（29日）在電視節目《講清講楚》中表示，屋宇署至今已收到約100宗通知，相關棚網已完成檢測可重新掛上，另有一宗違規個案。

棚網未檢測已重新掛上 局方暫發現1宗違規個案

甯漢豪在節目中解釋，新規例下有兩種情況屬違規，第一是棚網未按政府要求採樣檢測便使用；第二是棚網經檢測後發現不合格仍繼續使用。她指出，新制度運作兩個多月以來情況暢順，屋宇署收到約百幢大廈通知，表示已重新掛上棚網，而這些棚網經核對後，全部對應的檢測結果均為合格。

不過，當局亦發現一宗違規個案。甯漢豪透露：「佢未拎去驗，佢就掛咗上去。咁有關人士就話，『我以為係可以掛咗上去先採樣㗎嘛』。」她直言這理解「梗係已經唔啱」，並強調必須先採樣、檢測合格後才可把棚網掛上。她指除該個案外，其他已掛上棚網的個案均符合規格。