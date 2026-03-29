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Art Basel︱匡智會連續3年參展 展出15學員寫生作品 邱騰華：可賦予學員機會展示天份及才能

社會
更新時間：10:45 2026-03-29 HKT
發佈時間：10:45 2026-03-29 HKT

「2026年巴塞爾藝術展香港展會」（Art Basel Hong Kong 2026）一連三日正在香港會議展覽中心舉行，吸引大批國際遊客慕名前往。匡智會今年連續第三年參展，展出15名學員在大埔松嶺村的寫生作品。匡智會執行委員會主席邱騰華表示，參展讓學員們獲益良多，向公眾展示他們非凡的藝術天賦，並藉此機會推動社會共融。

邱騰華今早（29日）在電台節目表示，今年以《物潤留聲》為展題，展示匡智會七十年代於大埔松嶺村總部設立小型院舍的小石屋，逐漸發展成擁有特殊學校、宿舍和職業訓練中心的多元社區，由智障學員透過寫生，將匡智會松嶺村一草一木、校巴、石屋等展現匡智會及香港社會智障服務，於60個寒暑之間的變化活現於畫作中。

3年參展經驗讓學員們獲益良多

邱騰華認為，部分智障人士有藝術天份，社會看待有特殊需要的人士，不應只聚焦於的缺失及障礙，應發掘其才能。平台對匡智會而言非常重要，可賦予機會讓他們展示天份及才能。

邱騰華觀察到，連續3年的參展經驗，讓學員們獲益良多，他們從最初的緊張，到如今能自信地擔當「主人翁」，在展館中向公眾介紹作品，待人接物和信心方面都有顯著成長。

邱騰華坦言，學員在畢業後，即使有藝術天份，仍難以將其發展為進修或職業方向。因此，匡智會積極為他們開拓更多的「門」，如成立「匡智體藝學院」，並與拍賣行合作，嘗試讓具市場價值的作品得以出售。期望未來能打開更多扇門，讓這些「不一樣」的藝術家，在社會的各個角落繼續發光發亮。

進入人工智能年代服務應與時並進

回顧匡智會由1965年只服務4名學生，發展至今天擁有106個服務單位，邱騰華期望社會更廣泛接納特殊需要兒童，提供展示才能及謀生機會，並由服務單位支援及照顧，建立更加共融的環境。過去曾透過社企形開設咖啡店，向學員提供工作機會，但進入人工智能年代，工作機會出現變化，服務應與時並進。

邱騰華指出，當代社會慣於用「單一把尺」去衡量人的價值，在這標準下，有特殊需要的人士可能永遠排在隊尾。然而當換個角度，便會發現他們在藝術、體育等領域，擁有不遜於任何人的天賦。

邱騰華指，香港是一個豐足的社會，不只在於經濟，更在於具備「由零變一，再變一百」的潛力。他期望，透過搭建更多元化的平台，聯合不同機構，最終能打破界限，讓所有人在一個真正共融的環境中，一同生活、一同創作，讓社會因包容而變得更豐盛。

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