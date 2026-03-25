Art Basel香港2026｜3月27日灣仔會展開幕 羅淑佩：已達成協議 未來5年確定香港為亞洲區內唯一展會

2026年巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong 2026)，將於3月27日至29日在灣仔會展舉行。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（25日）宣布，與巴塞爾藝術展達成協議，未來5年確定香港為區內唯一展會。她形容，這項重要安排鞏固了香港作為唯一主辦城市的地位，意義非凡。

羅淑佩表示，根據協議，未來五年雙方將展開更緊密合作，不僅展會規模將進一步擴大、影響力更廣，亦會研究以不同形式吸引來自世界各地的藝術愛好者及收藏家來港參與展會，直言「每年3月來港出席巴塞爾藝術展，將成為全球高端藝術收藏家日程上的必然選項。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。

羅淑佩：每年3月來港 將成高端藝術收藏家必然日程

羅續指，為配合展會，當局將積極以高水平的文藝表演及盛事活動，讓出席的收藏家與欣賞者能夠感受香港獨特的文化藝術氛圍和盛事魅力。除了每年3月的展會外，巴塞爾藝術展亦會在香港進行公共藝術教育及推廣，同時協助完成藝術品交易研究。當局期望與巴塞爾藝術展攜手，進一步提升香港作為世界級藝術品交易平台的地位，同時向全球觀賞者及收藏家展示香港及亞洲藝術人才的卓越才華。

她又指，巴塞爾藝術展過去兩年表現持續強勁，2024年參觀人次達80,400人，去年更增至86,500人，當中一半為訪客。今年展會匯聚了來自41個國家及地區的240間藝廊，並將於展會期間舉辦大量文化活動，規模和盛況更上一層樓。

被問及日後會否有機會在啟德體育園舉行相關活動，羅淑佩表示巴塞爾藝術展一向都在會展舉行，至於有沒有其他活動或大規模展品，例如雕塑可以在其他地方包括啟德體育園展出，她稱「這肯定是我們會想的方向」。

她又指，當局未來將加強推廣高端旅客體驗，期望吸引不只是收藏家或藝術愛好者參與展會，更希望他們感受香港整體氛圍，舉例去年七人欖球賽與藝術展便於同一周末舉行，有觀眾同時參與兩項活動，相信未來將有更多可能性，重要的是在敲定長期合作協議後，雙方能夠進行更長遠的規劃。

記者：黃子龍