宏福苑大火｜麥美娟 : 宏志閣復修工程較預期複雜 年內完成機會微 是否收購需視乎業主意願

政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟今日（27日)就大埔宏福苑7座受火樓宇居民返回單位執拾的安排會見傳媒。麥美娟表示，理解有宏志閣居民亦希望可再次返回單位，但由於今次涉及其餘7座樓宇，情況複雜，每日需動員約1000人次，因此會優先處理該7座樓。她又透露，宏志閣的復修工程較預期複雜，單是外牆紙皮石的工程，仍有三分之二需要進行，加上要闢建緊急車輛通道，另涉及保險等，居民今年內返回單位居住的機會甚微。至於政府會否收購宏志閣，她表示需視乎業主意願。

復修工程費料逾千萬 單外牆工程已至少需時9個月

她指，合安早前已委聘合資格承辦商及相關專業人士到宏志閣實地視察，初步評估發現，若要確保居民能夠安全入住，所需處理的工程比預期更為繁雜，估計費用逾千萬，工程時間亦非三數個月可完成。

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麥美娟指，主要工程範圍包括在大火前尚未完成的三分之二外牆紙皮石工程，估計需時約九個月；開設新的緊急車輛通道，工程需時約三個月；此外，亦需為居民興建臨時有蓋行人通道，並修復消防系統、電訊設備、公共天線、中央石油氣、電力及供水等設施。整體工程較預期更為複雜及龐大。