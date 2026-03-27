中大醫學院研發經動脈碘栓塞化療新配方 肝癌患者存活期中位數延長17個月

肝癌是本港第三大癌症殺手，中大醫學院團隊在傳統「經動脈碘栓塞化療」基礎上，研發出療效、存活期都顯著提升的無水純化療藥「順鉑」配合碘化油新配方（aTACE）。臨床試驗結果顯示，九成以新配方治療患者，腫瘤在影像上完全消除，高於傳統配方近一倍；整體存活期中位數亦高出逾17個月。團隊指，新配方適用中期肝癌及不適合手術治療的局限性肝癌患者，每次治療成本約1萬元，較「帶藥微球栓塞」及「放射栓塞」兩種較新療法便宜；期望短期內推展至私院，讓個別病人受惠。

新配方結合原有療法優點 大大提升治療效果

現時有三種較常用於中期肝細胞癌治療的「經動脈治療」，包括「經動脈碘栓塞化療」（CTACE）、「帶藥微球栓塞」及「放射栓塞」，分別有藥物容易隨血液流失、「栓塞」效果未如理想、未必可透過血管輸送至腫瘤的缺點。中大醫學院影像及介入放射學系名譽臨床教授余俊豪表示，新配方結合原有療法優點，改善治療效果，「有傳統化療栓塞在栓塞療效的優勢，亦有帶藥微球栓塞的優勢，就是無水純化療藥物可停留在腫瘤，因為它溶解得比較慢，所以可以高濃度地長時間停留在腫瘤。」

中大醫學院影像及介入放射學系名譽臨床教授余俊豪。資料圖片

新配方不適合腎功能較差患者

中大醫學院跨專科團隊2016年至2023年間，招募77名介乎49至86歲的肝細胞癌患者進行臨床試驗，患者每兩個月接受一次療程，合共兩至三次，為期半年。74歲的麥先生本身患慢性乙型肝炎，有8顆腫瘤分布於7個肝節段，最大腫瘤尺寸為8.5 x 7厘米。他10年前成為首名增加臨床試驗的患者，在11個月接受4次新配方治療，肝臟腫瘤體積縮小超過九成，至今未有復發跡象。他指，治療期間清醒、無痛，療效亦很高，帶給癌症病人很大期望。

首次療程後30天的跟進治療亦顯示，新配方組別嚴重副作用率2.34%，低於CTACE組別的5.22%；惟新配方是高濃度純鉑，不適合腎功能較差的患者。余俊豪指，新配方治療無創、無需全身麻醉、治療時間視複雜程度由1小時至4小時不等，常見副作用包括痛、嘔吐、發燒，患者通常需留院2至5日觀察及處理，形容應用範圍廣，「只要腫瘤不多於肝臟體積的五至七成，其實都可以用，腫瘤數目沒有限制。」

新配方每次治療成本約1萬元

費用方面，團隊稱新配方每次治療成本約1萬元，若普及有機會再降低；作為對比，公院的CTACE治療約5500元，「帶藥微球栓塞」約2.7萬元，「放射栓塞」（釔90）約8.5萬元。

至於病人能否即時受惠於新配方，中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，目前需經訓練的藥劑師配製無水順鉑混懸液，故目前尚未能在公院常規提供。他指，團隊正積極研究相關物流安排，並開展進一步研究，以期在公私院推廣及驗證新配方於肝癌患者中的應用，「如果病人真的有興趣，我們建議向相應的團隊問意見。」

記者、攝影：蕭博禧