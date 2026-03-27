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涉任面試官隱利益衝突致親妹獲聘 貿發局時任經理與妹同被控 准保釋至5月訊

社會
更新時間：15:04 2026-03-27 HKT
發佈時間：15:04 2026-03-27 HKT

香港貿易發展局41歲時任人力資源經理，涉於擔任面試官的招聘中隱瞞利益衝突，沒有申報應徵者為其胞妹，而胞妹最終獲聘。廉政公署接報調查後，控告2人共3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，案件今於東區裁判法院提堂。2人暫毋須答辯，以待辯方索取文件及法律意見。主任裁判官張志偉押後案件至5月7日再訊，續准被告以5000元保釋，期間不得接觸控方證人。

首被告貿發局時任人力資源部經理廖綺瑩，被控2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪；次被告為32歲貿發局時任活動策劃及客戶服務組助理經理廖綺霖，則被控1項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。

被指謊報無家庭成員於貿發局工作

控罪指，廖綺瑩作為代理人，貿發局人力資源部經理，於或約於2023年11月29日意圖欺騙其主事人而使用一份載有虛假陳述的面試評分表，當中指廖綺瑩完全不認識應徵者Elaine Liu，而廖綺瑩明知並意圖藉此誤導貿發局；及約於2024年3月14日使用一份載有虛假陳述的外間利益申報表，當中指廖綺瑩沒有家庭成員或親屬在貿發局工作。

廖綺霖則被控於或約於2024年2月27日意圖欺騙其主事人，而使用一份載有虛假陳述的外間利益申報表，當中指廖綺霖沒有家庭成員或親屬在香港貿發局工作，她意圖用以誤導貿發局。

案件編號：ESCC760/2026
法庭記者：王仁昌
 

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