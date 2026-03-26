醫管局否認醫護人手過剩 范鴻齡 : 未來數年對醫護需求仍非常大 會繼續增聘

醫管局主席范鴻齡今日( 26日 )澄清近日社交媒體有關醫護「人手過剩」討論，指隨著醫院落成及服務需求增長，醫管局未來數年會繼續增聘醫護。他又強調，醫管局每年會提供足夠名額予所有本地大學醫科畢業生實習；局方在2025/26年度，亦為本地大學和大專學院護理學校的學生，提供逾1萬人次實習名額，協助他們畢業前累積所須的臨床經驗。

醫管局未來數年必須續聘醫護 配合醫院落成及服務增長

范鴻齡今日出席醫管局大會後見記者表示，儘管現時醫護流失率穩定及下降，人手不斷錄得正增長，但醫管局未來數年對醫護需求仍非常大。他提到，十年醫院發展計劃進行得如火如荼，啟德新急症醫院將有2400張病床；威爾斯親王醫院重建後有2300張病床；北區醫院重建後，病床數目更由目前的700張，增至2200張。因此醫管局未來數年必須繼續聘請醫護，配合醫院落成及服務增長。

范鴻齡( 右 )今日出席醫管局大會後見記者。

范鴻齡又說，培訓醫護專業人才是醫管局優先工作範疇之一，而去年所有本地醫科畢業生，都在不同公立醫院實習。另醫管局護士學校每年培訓約300名註冊護士及100名登記護士學生，並協助培訓其他學院的護士。

醫管局表示，截至今年2月底，醫生流失率4.5%，數字有所下降。醫管局現時有7435名全職醫生，過去12個月共聘請710名全職醫生，期內有412名全職醫生離職，正增長298名醫生。截至今年2月底，有368位非本地培訓醫生，293名從全球聘請，會長期服務；75名到醫管局交流。

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截至2月底，護士流失率5.9%，較去年同期的7.2%，減少1.3%。現時醫管局有30293名全職護士；過去12個月，聘請3109名全職護士，同期有1711名全職護士離職，正增長1398名護士。

記者 蕭博禧