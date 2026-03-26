西隧增行車線｜有效疏導交通 車龍平均縮至1.7公里 繁忙時段車流量增至每小時4300架次

西區海底隧道港島出口自去年11月底新增一條行車線，運輸署與團隊根據開通後至今的觀察顯示， 行車較以往更暢順，有效疏導車流，紓緩西隧交通。運輸署署長李頌恩匯報西隧的最新交通情況。新行車線啟用後，由西隧港島出口往中區、西營盤和上環的支路由兩線擴闊為三線行車，其中兩線通往中區，一線通往西營盤或上環，除有助分流外，亦明顯減少車輛切線造成的樽頸情況，令駕駛人士更便捷前往目的地。

車龍由最長平均約2公里縮短至約1.7公里

根據觀察，西隧往港島方向的車龍由最長平均約2公里，縮短至約1.7公里，不但惠及隧道使用者，亦改善非隧道交通，尤其是沿西九龍公路往尖沙咀及中九龍繞道（油麻地段）的交通。

新行車線疏導了西隧港島出口的車流，讓更多車輛通過隧道，運輸署及立法會議員均認為有成效。

運輸署及立法會議員實地視察。

運輸署及立法會議員實地視察。

新行車線疏導了西隧港島出口的車流，讓更多車輛通過隧道。西隧往港島方向在繁忙時段的平均車流量由過往每小時約4 000架次，增加7.5%至現時約4 300架次 。

理順過海交通流量需要集思廣益。運輸署感謝持份者一直建言獻策，以及團隊不斷探索契機 。該署會與相關部門繼續按《運輸策略藍圖》提出的目標，研究不同方案擴容增量，同時密切監察過海交通及相鄰接駁道路網的情況 ，完善交通管理，便利大家出行。