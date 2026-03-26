涉光顧按摩店及酒樓食霸王餐 澳洲籍律師被控3罪今提堂 准保釋至5月訊

50歲澳洲律師疑來港旅遊期間，光顧銅鑼灣酒樓及灣仔按摩店後，涉嫌沒有付費便離開及襲擊他人。他因而被控2項不付款而離去及1項普通襲擊罪，案件今（26日）於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。主任裁判官張志偉押後案件至5月7日再訊，被告獲准以5000元保釋，期間不得離港及須每天去警署報到。

澳洲籍被告Monkivitch Samuel Anthony、報稱律師，被控於2026年3月23日在銅鑼灣勿地臣街時代廣場百樂潮州酒家明知須為總值639.1元的餐飲即場付款，而不誠實地從百樂潮州酒家離去，並無如所須般付款，意圖逃避應付款項；同日在鵝頸街市外襲擊男子陳梓俊；及同月25日在灣仔道聯泰大廈「Footaholic」明知須為586元的按摩服務即場付款，卻並未付款而不誠實地離去。

被告今暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。主任裁判官張志偉批准被告以5000元擔保外出，期間不得離港、須居於報稱住址、每天到警署報到及不准返回案發現場。

案件編號：ESCC758/2026

法庭記者：王仁昌

