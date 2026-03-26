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支聯會顛覆案 鄒幸彤自辯承認參選支聯會常委時提及「顛覆」一詞

社會
更新時間：13:54 2026-03-26 HKT
發佈時間：13:54 2026-03-26 HKT

已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪，其中何俊仁於開審前認罪。鄒幸彤今早於西九龍法院作供，播放2019年支聯會晚會完整片段後，在盤問下同意支聯會「港支聯簡介」從未提出要推翻共產黨領導，自己也沒有監察支聯會發布的每一樣事物。

案件由《香港國安法》指定法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫主審。控方由律政司副刑事檢控專員黎嘉誼及助理刑事檢控專員張卓勤等代表；辯方由破產管理署委任資深大律師林芷瑩代表支聯會，大律師沈士文代表李卓人，鄒幸彤親自行事。

庭上播放2019年支聯會晚會完整片段，當中當年代表學聯赴京支援的倖存者李蘭菊上台激動分享。

資深大律師林芷瑩代表支聯會盤問下，鄒幸彤同意部份受訪片段發言屬個人意見，僅代表自己，不代表支聯會。鄒幸彤又同意支聯會1989年成立後，首五年的「港支聯簡介」均提及短期目標包括「推翻當權者鄧、李、楊集團」。

李卓人。資料圖片
李卓人。資料圖片
何俊仁審訊前認罪。資料圖片
何俊仁審訊前認罪。資料圖片

認於參選支聯會常委時曾提及「顛覆」一詞

鄒幸彤同意沒有監察支聯會發布的每一樣事物，包括獨立運作的紀念館網站。鄒幸彤亦同意只曾於2020年參選支聯會常委時提及「顛覆」一詞，且代表個人立場，反觀李卓人何俊仁一直強調五大綱領，沒有提過「顛覆」或「推翻」。鄒幸彤指即使擔任副主席時，也從未修章，為支聯會加入「推翻」意志，亦從不認為從事支聯會活動時干犯法律。林芷瑩引述2002年時任律政司司長梁愛詩及時任律政專員區義國推動「23條」時，發言指顛覆罪須涉及嚴重非法手段，鄒幸彤從事支聯會活動時從未慮及此說。鄒幸彤指出支聯會從未討論過要改變國家根本制度，惟承認要求大幅度改變體制。

4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，同被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言）），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。何俊仁開審前認罪。

案件編號：HCCC155/2022
法庭記者：陳子豪

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