多次尾隨女學生偷拍過百張裙底照發送他人 35歲男文員稱因好奇而犯案 判囚15周

35歲男文員因好奇而在5個月間多次尾隨女學生，偷拍過百張裙底照片，並將照片傳送予他人。男文員今於區域法院承認非法拍攝及觀察私密部位等12罪，被判囚15個星期。法官葉佐文留意到被告事後積極尋求心理學家及精神科協助，表示值得欣賞。葉官又指有性衝動及性幻想實屬正常，但需以正確方式處理，判刑須向社會反映法庭不接納此等行為。葉官最後勸諭被告家人好好支持被告，「唔好歧視，要抗拒其他人嘅歧視」。

被告吳嘉培，被控一項非法拍攝及觀察私密部位罪，以及15項發布源自干犯指明罪行的影像罪；今承認偷拍及11項發布源自干犯指明罪行的影像罪，其餘4罪獲法庭存檔。

被告積極尋求精神科醫生及教會協助改過

辯方採納書面求情，庭上補充指被告無案底，有一個愛錫他的家庭。涉案照片無法辨認到相中人的身份，亦只拍攝到小腿及大腿位置，未及私密部位，葉官隨即指出雖無直接拍攝但「都好近」。辯方又指被告事後積極尋求協助，包括教會和精神科醫生等，葉官表示「唔錯都錯咗」，但被告有決心及勇氣改善，法庭會納入考慮。辯方力陳被告重犯機會低，望法庭念及被告和盤托出，作寬大處理。

葉官向被告表示，身邊有朋友亦有相關問題，但實行犯案便屬嚴重程度。葉官指有性衝動及性幻想乃人之常情，但不能接受以不正常的方式處理，繼而影響社會上其他人，葉官比喻若被告的家人遇上相類事件，「你都覺得唔開心」。

葉官提及被告事後積極改善，相信他意識到問題，在家人支持下不會重犯。葉官強調被告並不孤單，他事後懂得正確處理值得欣賞，勸被告「同屋企人傾吓都好」。惟葉官明言判刑須對社會反映法庭不接納偷拍行為，因此每罪以6星期監禁為量刑起點，認罪扣減至4星期；考慮到整體性，偷拍罪以外的11項罪名各有1星期分期執行，被告終須入獄15星期。

葉官判刑後特別勸諭旁聽的被告家人好好溝通及關懷被告，又著他們不要歧視被告，站在親人一方，「要抗拒其他人嘅歧視」。

聲稱出於好奇犯案 並將裙底照傳送他人

案情指，案發時約16歲的女事主X於2024年5月17日早上，身穿校服裙上學，途中經過九龍城太子道世運花園行人隧道。一名途人朝X迎面走時，發現被告正用手機從X的後方向上拍攝X的裙底，遂大喊「先生，你做乜嘢？」。X轉身便見被告的手機正開著拍攝功能，她報案時途人截住被告。警方到場後，在被告同意下搜查其手機，發現內有6張X的裙底照，隨後拘捕被告，他在警誡下稱出於好奇而犯案。

警方調查發現被告除偷拍外，更曾10次用微信向一名叫「Candy」的人傳送105張裙底照，全都是從後以向上角度拍攝。X認出當中104張的拍攝對象為她，另外一張則顯示為一名不知名的女學生。而在2023年12月至2024年4月期間，「Candy」未曾索要裙底照但被告主動傳送，被告在周遭有途人的情況下仍偷拍，他又曾向「Candy」表示周遭無人，「可以任影」裙底照，以及問「Candy」覺得哪個學生更吸引。

被告在警誡錄影會面中表示，他於2023年底首次遇見X，他們互不相識但被告曾在乘巴士上班時見過X，他承認曾多次尾隨X，及在未獲對方的同意下拍攝裙底照。被告稱在2024年5月17日走路時見到X，出於好奇心而拍攝對方6張裙底照。被告另指於2023年認識女子「Candy」，她為被告提供按摩服務，他承認於涉案時間偷拍X並將照片傳送予「Candy」。

案件編號：DCCC 426/2025

法庭記者：雷璟怡