遊艇經濟︱擬以「片區」發展香港仔避風塘擴建部分 發展局指反應熱烈 接8份意向書 業界倡效外國發展「跳島遊」

政府擬擴建香港仔避風塘，並增加私人遊艇泊位及配套以推動遊艇旅遊。發展局昨日（25日）向南區區議會提交文件，目標於2027年上半年以現金招標方式，將遊艇停泊設施與住宅項目合併，以「片區」形式推出市場，當中提供約200個遊艇泊位，並興建約250個住宅單位。發展局表示，市場對項目反應熱烈，興趣濃厚。遊艇業界對計劃表示歡迎，建議可效仿外國發展「跳島遊」。

發展局常任秘書長(規劃及地政) 何珮玲今（ 26日）在電台節目表示，是次計劃的一大特色是採用「片區」綜合發展模式，將泊位水體與陸上發展一併招標。為此，政府建議收回佔地約1.2公頃的布廠灣臨時工業區，用作興建餐飲、零售、遊艇基本維修及儲存等岸上配套設施。更重要的是，根據去年市場意向調查的清晰反應，項目將在上蓋發展約250個中高檔住宅單位，以增加整個項目的吸引力及全面釋放土地潛力，新項目的密度會稍低，建議的地積比率為4，但強調無計劃興建獨立屋，由於用地臨海，建議的樓宇高度會較矮，約為130米。

現時3千泊位遠遠未能滿足需求

何珮玲強調，目前全港有12,000艘註冊遊樂船，但泊位僅約3,000個，需求遠遠未能滿足，因此有必要盡快增加供應。她透露，早前收到8份來自發展商或遊艇會的意向書，反應非常熱烈，不少本地及海外，如新加坡具備遊艇設施營運經驗的企業均表達了濃厚興趣，同時亦對企業背景有信心。項目預計最快可於明年上半年招標。

對於布廠灣現有約90戶從事船隻零件維修的工場，何珮玲表示，地政總署同事多次實地視察，發現活躍營運的工場僅約兩至三成，而當中表示希望遷置並繼續經營的亦維持此比例。政府已在田灣覓得一幅臨海土地，將以「局限性招標」方式，供受影響並有意繼續經營的租戶投標繼續經營。她估算，田灣用地足以容納所有希望遷置的租戶，甚至仍有空間。此外，政府亦會提供工廈選項及特惠補償金。

維修人才青黃不接應從教育入手

香港遊艇協進會會長何偉樂在同一節目表示，業界對這項政府建議絕對支持，因為香港遊艇泊位極度短缺，特別是30米以上的大型泊位更是絕無僅有。今次建議提供能容納約200艘船身總長50米或以下的中大型遊艇，有助吸引海外遊客。他建議泊位組合應更多樣化，包含10米至50米的不同尺寸，並傾向增加30米以上泊位的比例，這將與深灣避風塘主要容納30米以下船隻的現狀形成互補，避免直接競爭。

對於岸上配套，何偉樂擔憂長遠的維修產業鏈。他指出，鴨脷洲對岸雖有船廠，但普遍面臨租約年期太短僅3至7年，令經營者無法回本下難以投放資源提升設施。更嚴峻的是，本港遊艇維修業近年處於青黃不接，老師傅陸續退休，卻鮮有新人入行。他建議政府可以與職業訓練局、理大合作，開辦課程吸納新人入行。

倡參考「跳島遊」及區域聯盟模式

何偉樂又提出多項建議，包括香港可效仿外國發展「跳島遊」，在不同島嶼建立各具特色的餐飲和酒吧設施，形成獨特的旅遊環路。他又認為，若要吸引高消費力的「超級遊艇」來港，必須擺脫單點思維，將香港定位為一條更宏大航線上的關鍵一站。他構想了一條「亞洲超級遊艇路線」：從馬爾代夫出發，途經泰國、馬來西亞、新加坡、越南、海南島，再抵達香港及大灣區，最後可前往台灣、日韓等地。

何偉樂舉例指旅客如到馬爾代夫玩水、布吉釣魚、新加坡參加盛事。然後來到大灣區可以做維修保養，因為國內的維修船廠也有規模。整條產業路線建立起來，人才會過來。如果只是來香港，坦白說誘因不是那麼大。

簡化繁複出入境手續吸引遊艇來港

他並建議參考新加坡與東南亞國家，如馬來西亞、泰國、印尼組成的遊艇聯盟。在該聯盟內，成員地區的船隻只需通過二維碼（QR Code）登記，便可自由互通，大大簡化了繁複的出入境手續。他期望，正在推動的「大灣區遊艇自由行」能實現類似的便利化，吸引目前廣東省內2千多艘遊艇更便捷地來港。

何偉樂又建議政府應成立一個專責的委員會或局方，以「龍頭」角色統一領導遊艇產業發展，統籌協調海事、入境、旅遊、教育等所有相關部門，才能真正有效率地推動整個產業鏈前行。

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