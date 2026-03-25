遊艇經濟︱政府片區模式發展香港仔遊艇旅遊 涉11公頃水體 目標明年上半年招標

政府推動遊艇經濟，發展局去年就香港仔避風塘擴建部分接獲8份意向書，料以「片區」發展模式，指定用地1.16公頃用地，指定繫泊區9.9公頃，水體共11公頃，包括興建私人住宅、餐飲、遊艇補給、基本修理等設施，提供250伙私人住宅單位，以及200個遊艇泊位，船身總長可達50米，目標明年上半年展開招標。

9.5萬平方呎作遊艇陸地附屬設施

該幅用地位於深水灣道、布廠灣臨時工業區，政府指，地政總署近年先後五次實地考察臨時工業區約90個租戶，只有25%至35%仍然有活動，收回用地連同水體以「片區」形式讓市場競投作綜合發展。

政府在項目中加入私人住宅元素，提升項目財務可行性，地積比率擬定為4倍，總樓面近50萬平方呎，其中9.5萬平方呎作遊艇陸地附屬設施，住宅單位預計可提供約250伙。

擬議遊艇旅遊綜合發展的模擬圖。區議會文件截圖

設重置及補償方案助租戶搬遷

政府預料香港仔避風塘擴建將於2030年完成，其時布廠灣防波堤（長300米）將作公共休憩空間，由未來的發展商負責管理及維護，並於合理時間內開放予公眾使用，而新建的東面防波堤（長340米）上設置公共休憩空間及公眾登岸設施，建造行人步道連接至海洋公園水上樂園旁的海濱長廊一帶，則擬交由海洋公園一併管理。

對於布廠灣臨時工業區租戶的搬遷賠償，政府擬在南區田灣海旁道撥出土地，供以短期租約營運工場，另會對合資格租戶發放特惠津貼，合計料約2000萬元。

發展局預料，私人營運的遊艇停泊設施預料2031年落成，住宅部分則預料2031至2032年落成。

海事處拆牆鬆綁訪港遊艇安排

海事處表示，為積極配合支持特區政府發展遊艇經濟，當局就訪港遊艇的安排拆牆鬆綁，推出便利措施，吸引更多遊艇來港，並參與推進粵港澳遊艇自由行。措施包括提升電子業務系統，容許訪港遊艇提前一站式提交船隻、船員及乘客的入境資料，以便相關部門進行預先審核；放寬對訪港遊艇的泊位，要求容許訪港遊艇無須在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位，於香港安全有序自由航行和在政府指定水域範圍內錨泊；以及授權內地相關機構進行考試及提供短期培訓課程。

此外，海事處正與廣東海事局就便利「港艇北上」商討合作機制，亦正在便利措施和「港艇北上」合作機制的基礎上，就「北艇南下」的合作事宜與廣東海事局進行磋商。