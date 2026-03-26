每日雜誌‧人物誌｜願陪聾人渡過難關 邵日贊深耕弱勢群體看清世界

聾女陳美華被女保安佔公屋案，前者經審訊後，於本月獲裁定勝訴，為美華護航逾年的聾人機構「龍耳」創辦人邵日贊功成不居，默默為聾人謀福祉。大半生走在義務工作路上，他為聾人作醫療及法庭手語翻譯，爭取在聾友家中設置火警閃燈，更牽頭設立手語翻譯員註冊制度。面對複雜案件，他與案主徹夜傾談；面對資源短缺，他自掏腰包咬緊牙關。在現今社會，主動助人的心彌足珍貴，邵日贊坦言不知何故，總愛幫人不喊累，盼能保持理念、繼續投入，讓更多聾人的聲音被聽見。

邵日贊（右）向陳美華（左）伸出援手，案件於本月獲判勝訴。

「其實整件事很頭痛。」邵日贊指，美華獲判勝訴，法庭聲明她擁有約38%的業權，後續仍有大量跟進工作。

案件橫跨5年，迎來一線曙光，邵日贊憶起，最初從傳媒報道得悉事件，後來大律師陸偉雄兩度聯絡「龍耳」，他便決心向美華伸出援手。當時美華居無定所，吃餅乾充飢，邵日贊帶她解決一日三餐，再設法為她尋覓棲身之所，成功透過「體恤安置計劃」入住同區公屋。及後美華與律師會面、正式向女保安提告及出庭，邵日贊和團隊寸步不離，他謙稱自己是平凡人，「翻譯之外，我甚麼都不是，幫到她的是其他專業人士。」

邵日贊愛做義工，認為是理想的學習機會。

援助聾女陳美華被佔公屋案

此前，邵日贊亦曾跟進多宗聾人被誤判的個案，如聾人張中傑在2018年被控刑事毀壞，手語翻譯員在庭上同時代表控辯雙方；聽障青年羅鎮傑在2019年被控襲警，原審罪成判入更生中心，後上訴得直，至重審獲判無罪。他感恩多宗案件得到滿意結果，亦有所得着，惟世界很複雜，聾人要跨越的障礙眾多，健聽人難以想像，「人與人之間有太多不明白和不理解。」

滿頭煩惱絲，剪不斷，理還亂。邵日贊向事主伸出援手前，必先花長時間了解事實，除了聽當事人及其家人訴說，亦要四處收集證據，嘗試拼湊「真相」，「大家放工後才有空，時常聊到三更半夜。」有聾人在凌晨做抹車工作，邵日贊一同幫忙，只為了解事主，與事主同行。及後案主尋求律師或議員協助，他又幫忙篩選出有用的資料，「能做得到的，我就做。」

年月工作，他坦言面對很多挑戰，如「龍耳」沒有長期資助，機構運作全靠同事申請基金及家屬捐款支持，歷年不乏手語翻譯員被挖角，更要面對處理案件的壓力，但他從不喊累，「如果你想做一件事，自然會很投入。」

紀錄片電影《玲瓏》扣除成本後的收益全數捐贈予「龍耳」，用於擴展聽力服務、手語教育及個案支援。

邵日贊投身服務聾人廿載。

出錢出力服務不同群體

談起審訊和醫療，邵日贊越說越激動。他為聾人作醫療及法庭手語翻譯，爭取在聾友家中設置火警閃燈，更牽頭設立手語翻譯員註冊制度。他坦言，很多人忽視了聾人的需要，亦不理解，「我難以解釋，只有你進入過他們的圈子，才會明白。」

他舉例，火警閃燈對聾人而言是基礎消防設備，「他們有能力逃生，卻因收不到訊號而走不到。」許多聾人害怕留院就醫，曾有人以手語表達大小便需求，卻因動作較大被誤會「動武」而被綑綁手腳，最後失禁，「其實外界多行一步，已經可以幫助到他們。」

至於法庭手語翻譯，邵日贊直言過去因質素參差，導致審錯案及冤案，甚至有翻譯員「彈鐘」拒接案。近年，他與註冊專業人員及導師工會合作，讓手語翻譯員有渠道註冊，望減低對聾人的不公和影響。

大半生走在義務工作的路上，邵日贊的助人美事多不勝數，如遇見貨車工人傾瀉整車貨物，耗盡整個午膳時間為他撿貨；一對陌生的婆孫無以為繼，他主動送出兩個月薪水。他形容，自己愛觀察和思考，或與自小居於僻靜郊區有關，年幼時四處探索和看書，長大後便透過義務工作，接觸不同類型的人，不斷學習。

付出時間了解事實破除誤解

他走遍各個群體，先後服務獨居長者、孤兒、肢體傷殘者和失明人士，「投入其中，才能看清他們的世界。」老人獨居荒郊，買食物、處理垃圾、看醫生也不方便，颱風過後常被樹枝絆倒，亦因居於偏遠地，無法接收外界訊號，「他們不知何謂『綜援』。」失明的原因眾多，有失明人士「眼仔碌碌」，卻因其視線盯着女途人，遭誤會性騷擾而被打，惟他們無法掛上「視障人士」名牌。邵日贊曾強迫自己全日蒙着雙眼生活、學習點字，「理解又不一樣了。」

邵日贊先後服務獨居長者、孤兒、肢體傷殘者和失明人士，走遍社會各個角落。

邵日贊先後服務獨居長者、孤兒、肢體傷殘者和失明人士，走遍社會各個角落。

2008年，被譽為「聾人狀元」的朋友李菁自殺身亡，邵日贊同年成立聾人機構「龍耳」，支援聽障人士走過不同難關。組織名稱取名自李菁在中學時期寫作的文章《龍耳》，當中寫道，「沒有人知道為甚麼，只知道我是聾的。連我也不清楚自己怎麼會聾了，我以為自己是一條龍，來到世界接受割耳的手術，可是，我一直找不到龍耳。」

耕耘廿載，風雨不改，邵日贊笑稱，兒時不愛自己的名字，只知道「日」字取自輩份，「贊」字源於他在贊育醫院出生。長大後，他明白「贊」有襄贊、贊助的意思，覺得名字很適合自己，「我是日贊，即每天助人，事實也如是。」他盼望更多聾人聽得見，也被聽見。

「龍耳」沒有長期資助，機構運作全靠同事申請基金及家屬捐款支持。

多次與死神擦身 體會簡單的幸福

大難不死，必有後福，邵日贊多次與死神擦身而過，皆幸運獲救。

邵日贊生於坪州小島，兒時曾因腦膜炎昏迷8天，全靠漁民出手相助，用大型木桶裝雪為其降溫，再由水警緊急送院。他憶述，醫生說明康復後會有後遺症，如小兒麻痺、失明或失聰等，隨後他目擊鄰床兩位孩童接連過世，深感不妙，以為自己也病入膏肓，慶幸住院半年後健康出院。

經歷重病事故皆幸運獲救

他另曾遭遇兩宗交通意外，提到昔日居於上水，經常踏單車出入，有次欲切換車道回家，轉眼撞向一輛單層巴士，「沒有事，死不去！」後來他踏單車過橋，突然看到迎面有位小孩蹲坐在一旁，急煞下單車鏈斷開，一下子衝下橋，電光火石間已在腦海與母親和弟弟道別，沒想到河底堆積了一層畜糞保護了他，「其他人馬上扶我上岸。」

後來，邵日贊亦曾在街上意外暈倒，得途人協助報警送院。他形容，自己已經「死過」，遇到狀況時會覺得不幸，但回想在義務工作上經歷過的事，確是幸運，「我有手有腳，聽到、看到，儲不了錢，但餓不死，更有瓦遮頭，也算幸福吧？」他坦言，或許這些經歷使他長大後樂於助人，把福氣傳給更多人，「我覺得自己幸福，看見和經歷不同事，也看到世界。」

記者：仇凱瑭