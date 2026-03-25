抑鬱夫鐵鎚扑前妻頭 官指行為凶殘有預謀 因長年壓抑情緒爆發犯案 判監2年2個月

康山花園2024年7月發生倫常血案，患抑鬱症的69歲玻璃廠東主疑因與前妻和女兒關係不佳，在後樓梯內連番用鐵鎚襲擊前妻頭部，其後又用鎅刀割傷自己頸部。涉案男東主早前承認蓄意傷人罪，法官潘兆童今在高等法院判刑時指，被告並非本性暴力的人，因長年累月壓抑情緒至臨界點才犯下本案，而被告的前妻亦已原諒被告，終判處被告監禁2年2個月。

前妻事後患創傷後遺症仍願原諒被告

潘官引述被告心理報告指，被告深感後悔，不應對深愛的女人造成傷害，願意接受懲罰，其重犯風險低。女事主的創傷報告指，她患創傷後遺症，導致其身體及情緒出現問題，不時對安全性及對他人的信任起疑心。惟女事主撰寫求情信指，對被告犯案感到驚訝，不知為何對自己發起攻擊，但表明願意原諒被告，被告的雙親年紀老邁，須要被告的照顧，望法庭輕判。

潘官判刑時指，報告顯示被告在工作及家庭問題上較固執，但仍視家庭為工作及生活的動力，將家人放在優先位置。但被告面對困難時，傾向抑壓自己的情緒，尤其是當婚姻出現問題及發現女兒患癌症時，更不懂如何抒發自己的情緒，而長期抑壓情緒導致被告出現抑鬱症狀，由於在20多年時間感到無助及無奈，當情緒抑壓至臨界點時，終犯下本案。

官：行為凶殘有預謀 因長期抑壓情緒爆發犯案

潘官指，本案的襲擊行為十分凶殘，被告是有預謀犯案，行兇維持了一段時間，更主力對事主的頭部施襲。潘官明言，慶幸事主的傷勢不算嚴重，亦能以較快速度康復，惟仍患上創傷後遺症。潘官接納，被告並非本質暴力的人，其人生亦充滿責任感，沒有刑事定罪紀錄，以工作及家庭為重。潘官接納報告指，被告因長期抑壓情緒才犯下本案，而事主亦願意原諒被告，終判處他監禁2年2個月。

69歲被告黃沛添，是玻璃廠東主，被控蓄意傷人罪，控罪指他於2024年7月6日在鰂魚涌康山花園7座19樓後樓梯間，非法及惡意地傷害常姓女事主，意圖對其身體造成嚴重傷害。

推前妻入後樓梯以鐵鎚猛擊頭部致血流披面

案情指，被告與女事主婚後同住於康山花園7座某單位，惟關係轉差後女事主搬走與兩名女兒同住。在2024年5月，被告致電事主，表示想整理住所及希望她幫忙，事主同意。案發當日早上10時，事主帶同外傭到屋苑大堂，被告着外傭先在大堂等待，稱有東西要給事主。事主於是跟被告前往大廈的19樓，在乘搭升降機途中，事主問為何外傭要留在大堂，被告稱因為準備了「驚喜」給她。

升降機抵達19樓後，被告沒有走進家𥚃，反而把事主推入後樓梯，並從他攜帶的環保袋內取出1把鐵鎚，連番擊打事主頭部，事主嘗試用手抵擋及呼救，而被告則一邊施襲、一邊說到「啲女唔理我」。男鄰居當時聽到呼救聲，便前往後樓梯查看，目擊被告用鎚施襲，而事主坐倒地上及頭部流血，遂報警及通知保安。保安到場後，看見被告施襲及嘴上咕噥着其女兒。保安叫被告想想女兒，希望被告會住手。被告稍稍停下，但隨後便想再動手。保安於是跑去取來1個垃圾桶蓋，打算用作自衛。

當保安回到現場時，看見被告用鎅刀在自己的頸項留下傷痕。就在此時，警方到場及拘捕被告，當時被告表情呆滯及頸部流血，他獲送院診治，在警誡下保持緘默；被告後來被診斷出抑鬱症，及至去年2月覆診，醫生確認他毋須進一步治療。事主送院時保持清醒，她的頭部有多處裂傷，傷口長約1至3厘米及深可見骨、須縫針，其雙手手指亦多處受傷。

案件編號：HCCC324/2025

法庭記者：黃巧兒