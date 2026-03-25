紅山半島業主申暫緩清拆僭建被拒 提司法覆核 官今頒判詞駁回

大潭紅山半島2023年9月發生山泥傾瀉，其後屋宇署及地政總署調查揭發多個物業僭建，向相關業主發出清拆令。紅山半島業主指清拆可能危及樓宇結構，曾向屋宇署申請暫時擱置清拆令遭拒，於是向建築物上訴審裁小組提上訴，但在未經聆訊下被拒絕，故入稟高等法院提出司法覆核，要求法庭推翻決定。法官高浩文今頒下判詞，駁回司法覆核申請。

申請人Anthony John Steains，建議答辯人為建築物上訴審裁小組；屋宇署署長及申請人妻子Petrina Anne Steains亦被列為有利害關係人士。

案件編號：HCAL 2451/2025

法庭記者：王仁昌