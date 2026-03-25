8月起優化骨灰龕位編配安排 食環署：料供應可滿足需求 若有需要不排除提供更多龕位

食環署宣布由今年8月1日起，公眾骨灰龕位編配安排由每年一次改為每月進行，並由原先僅限屯門曾咀靈灰安置所，擴展至另外三個安放骨灰的地點，每月合共提供約1,600個龕位供市民抽籤，預計每年不少於1.9萬個。食環署助理署長（職系管理及發展）蔡家偉表示，相信供應可滿足需求，當然署方亦會因應需求走勢，不排除每月提供多於1,600個龕位供市民申請。

蔡家偉今早（25日）在電台節目指出，過往沙田石門、粉嶺和合石及柴灣哥連臣角三個龕場僅作年度編配，市民或需等候長達一年。新安排旨在優化便民措施，提供更大彈性與便利，讓市民每月均可遞交申請。

未中籤者自動獲配曾咀

蔡家偉解釋，在新安排下，沙田石門、粉嶺和合石第六期及柴灣哥連臣角三個新落成的龕場將納入每月編配，連同屯門曾咀，每月合共提供不少於1,600個可續期骨灰龕位，預計每年供應量不少於1.9萬個，有信心足以應付全港需求。

他續稱，各龕場每月供應數目不一，屯門曾咀約1,000個、沙田石門約400個、柴灣哥連臣角約100個，粉嶺和合石約100個。署方會確保每名申請市民均可獲編配龕位，未中籤者將自動獲編配曾咀靈灰安置所龕位，申請人可自行決定是否接受；若選擇放棄，仍可在下一輪每月龕位抽籤中重新遞交申請。他強調，署方會密切留意市民對龕位的需求，政策目標是讓每個龕場在中長期維持穩定供應。

設六個月禁申請期防濫用

蔡家偉表示，自2020年起，公眾龕位已實現「零輪候」，所有申請者均能成功獲派，新安排下亦不會出現輪候情況。新措施實施初期，署方會密切留意市民申請狀況，有需要時會因應需求作出調整，不排除每月提供多於1,600個龕位。

為防止濫用及浪費龕位資源，市民若放棄成功抽中並獲編配的龕位，在隨後六個月內，將不得為同一位先人申請同一個龕場的龕位。

綠色殯葬使用率升至19.1%

食環署亦積極推廣綠色殯葬。蔡家偉透露，綠色殯葬的採用率已由2014年佔全港死亡人數的8.4%，顯著上升至去年的19.1%，約有一萬人選用。署方將繼續透過名人宣傳短片、用家分享，以及將「人生學堂」講座擴展至學生等方式，向公眾推廣「愛在延續」的觀念。

立法會議員陳凱欣在同一節目表示，食環署的新措施是「從家屬角度出發」，縮短了先人「上位」的輪候時間，能便利家屬辦理後事，減少徬徨不安。

她形容新安排下每月提供1,600個公眾骨灰龕位供選擇是「得來不易」，又指現時綠色殯葬採用率接近兩成，反映移風易俗需要時間。她建議署方可提供更多實體體驗，例如安排市民參觀海上撒灰過程及紀念花園環境，讓公眾更深入、正面地了解綠色殯葬，從而提高接受程度。

相關新聞：

公眾骨灰龕位4安置點每月編配

公眾骨灰龕位2026｜3大安置所4.1起接受申請！8月改每月編配 屯門曾咀等全年提供逾1.9萬龕位